TXT y los Jonas Brothers juntos por primera vez, anuncian su colaboración "Do it like that"

¡Tomorrow X Together volverá este verano con una colaboración al lado de los Jonas Brothers! El grupo K-Pop está por finalizar su gira de estadios y ya están listos para su nuevo comeback. Los llamados líderes de la cuarta generación conquistará este verano con su nueva canción.

TXT es uno de los grupos más populares del momento, con tan solo cuatro años de carrera, a lo largo de este tiempo ya han alcanzado hitos únicos, pues han tenido presentaciones en festivales como Lollapalooza. También han colaborado con marcas de moda e incluso interpretaron el opening del conocido anime "Black Clover".

Desde hace unos días, hubo algunas pistas en las redes sociales relacionadas a los Jonas Brothers y fue hasta este miércoles que se confirmó su colaboración al lado de Tomorrow X Together.

TXT y Jonas Brothers se unen para conquistar el verano

Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Huningkai siguen conquistando MOAs alrededor del mundo. Los integrantes de TXT también son conocidos por su gusto en la música pop y tendrán la oportunidad de cantar junto a Jonas Brothers, una de las boybands que conquistaron los 2000s y que fueron nominados al GRAMMY.

Tomorrow X Together hará la incursión de Joe, Kevin y Nick en el K-Pop, pues lanzarán "Do it like that", la colaboración saldrá el próximo 7 de julio y promete ser un hit de verano, pues los Jonas Brothers son conocidos por sus éxitos de la música pop, TXT también ha incursionado en ritmos occidentales y en inglés.

El video se lanzará el mismo día del estreno, pero mañana jueves 22 de junio las MOA podrán conocer un adelanto de la colaboración de TXT, este será su primera promoción del verano previo a su presentación en el Lollapalooza. En redes sociales, las fans e integrantes de los Jonas han compartido el anuncio y han recibido mensajes de apoyo por este proyecto.