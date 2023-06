Grupo Firme: un integrante se pone “mala copa” e incomoda a sus compañeros y al público en un concierto

Grupo Firme no sale de una polémica para entrar a otra y es que la banda más famosa de México se ha caracterizado por estar siempre en diversos rumores o chismes, que están relacionados con la vida personal de sus integrantes o de los proyectos musicales que han lanzado a través de su carrera profesional.

Ahora Grupo Firme nuevamente está en el ojo público después de realizar un evento en Monterrey, Nuevo León en donde presuntamente tomaron de más, el lugar en el que se presentaron fue en el Domo Care, sitio en donde realizaron una gran fiesta para todos los seguidores que se quedaron con ganas de verlos en el Estadio Mobil Súper.

Todo parecía normal en el evento, pero quedó grabado en video el momento en el que Abraham Luna (segunda voz) uno de los integrantes presuntamente no logra controlar su manera de beber y molesta sus compañeros Joaquín Ruiz (guitarra) y al público que estaba disfrutando del espectáculo.

Grupo Firme tiene problemas con el alcohol

En las imágenes se ve la manera en la que Abraham Luna tiene una botella en la mano y su objetivo es repartir alcohol para sus compañeros, al llegar con Joaquín Ruiz, el músico rechaza su oferta, pues no desea consumir de lo que le da, pero la segunda voz no se queda conforme y es insistente, acto que no les gustó a los espectadores en redes sociales que lo tacharon de “mala copa”, adjetivo que le dan a una persona que no logra controlar su manera de ingerir bebidas embriagantes.

En los comentarios muchas personas puntualizan en que todo se sale de control y que no solo fue Joaquín Ruiz quien resultó afectado durante esa noche, pues también sufrió las consecuencias Víctor, quien aseguran es el nuevo integrante de Grupo Firme, un chico quien está supliendo a Christian Téllez.

No es la primera vez que los intérpretes de temas como “El amor no fue para mí”, “Ya supérame”, “En tu perra vida”, “Gracias” y “Pídeme” se han visto involucrados en temas relacionados con problemas con la fiesta y la bebida, en el pasado ya fue Eduin Caz quien mostró dificultades con sus hábitos de consumo.

Por varios meses Eduin Caz suspendió su acercamiento con el alcohol, pues se sometió a algunas operaciones para mejorar su estado, pero al paso de tiempo retomó sus hábitos y las bebidas incluso cuando está sobre el escenario cantando para los miles de personas que acuden a sus conciertos.

