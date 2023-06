Alejandro Fernández corre a los asistentes de uno de sus conciertos por esta razón: “Les voy a dar chance que se salgan”

Alejandro Fernández no dudó en tomar una polémica decisión en uno de los eventos que realizó frente a sus seguidores, pues antes de empezar a cantar una de las canciones más populares se su repertorio advirtió que quien no estuviera conforme con la letra del sencillo, podría esperar afuera y al terminar regresar al recital.

La canción con la que “El Potrillo” advirtió a sus fanáticos es “Mátalas”, una melodía que fue lanzada en 2003 dentro del disco “Niña amada mía” del hijo de Vicente Fernández, aunque por años se convirtió en una de las favoritas de la gente, después la letra tuvo varios señalamientos pues se menciona a que hay violencia hacia la mujer en su contenido.

En un video disponible desde TikTok, se aprecia como el programa “Ventaneando” logra grabar el momento en el que Alejandro pide a la gente reunida que no se siente cómoda con su proyecto musical que salga, cabe destacar que la emisión televisiva asegura que lo hizo con el respeto que le tiene a su público.

“Les voy a dar chance a quien no quiera escucharla que se salga del concierto porque yo voy a seguir defendiendo mi canción y con esta canción fue con la que entré aquí a España de hecho, el que quiera que se quede y el que no que se vaya”, fue lo que dijo “El Potrillo” sobre el escenario de Madrid.

La letra es de la autoría de Manuel E. Toscano y según algunas polémicas en redes sociales e internet hace apología a los feminicidios o violencia femenina, por lo que han pedido cancelarla y que ya no se permita que Alejandro Fernández o ningún otro intérprete la cante durante los eventos que realiza en vivo.

Lejos de ese momento el intérprete de otros temas como “Me dediqué a perderte”, “Qué voy a hacer con mi amor”, “Tu amor me hace bien”, “Caballero” y “Como quien pierde una estrella” llevó a cabo un espectáculo que las personas presentes ovacionaron y agradecieron todo el cariño de la estrella mexicana.

“Mátalas

Con una sobredosis de ternura

Asfixialas con besos y dulzuras

Contagialas de todas tus locuras

Mátalas

Con flores con canciones no les falles

Que no hay una mujer en este mundo

Que pueda resistirse a los detalles”, es parte de la estrofa con la que algunas personas no están de acuerdo.