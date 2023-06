Grupo Firme y Alejandro Fernández estrenan canción y el público los tundió : “Qué necesidad de tanta peladez”

Grupo Firme lo hizo de nuevo y logró uno más de sus sueños, ahora los originarios de Tijuana, Baja California y de Culiacán, Sinaloa lograron unir su trabajo junto al de Alejandro Fernández “El Potrillo”, la pieza que presentaron se titula “Felicidades” y es de la autoría de Luis Mexia e Iván Gámez.

La canción ya está disponible dentro de la cuenta oficial en YouTube, es una producción de Music VIP y para el video oficial se reunieron los jóvenes de Grupo Firme junto al hijo de Vicente Fernández, los artistas aparecen en una gran mesa junto a otras personas a manera de una comida familiar.

Si bien todo parece “normal” en el estreno, pues la melodía suma reproducciones en plataformas, en los comentarios ya hay una evidente división de opiniones, pues hay quienes están conformes con lo que se llev�� a cabo, pero otros no toleran la letra de la canción que dice algunas palabras altisonantes e incluso cuestionan a Alejandro Fernández sobre la decisión de crear música con Eduin Caz y sus compañeros.

En el video interactúa Grupo Firme con “El Potrillo”. Captura de pantalla

Las críticas para Alejandro Fernández y Grupo Firme

“No había otros”, “mala canción Alex, tache, que necesidad de los insultos”, “no ha sido la mejor colaboración :( te opacaron tu voz y horrible la letra para ti”, “No te rebajes a cantar con estos n@cos. Tú tienes clase y calidad por favor” y “Por qué en las canciones de banda ya solo meten malas palabras “, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Instagram en donde realizaron el anuncio.

Los comentarios de la publicación estuvieron divididos. Captura de pantalla.

Pero no todo ha sido malo, pues otras personas reconocen que es una combinación interesante en donde el intérprete de “Qué voy a hacer con mi amor”, “Caballero”, “Me dediqué a perderte” y “Me hace tanto bien” se arriesga y hace algo más novedoso en su carrera como intérprete de ranchero, mariachi y pop.

Pero hay que recordar que esta no es la primera vez que Alejandro Fernández no es aprobado por alguno de los temas que lleva a cabo, fue en 2021 que grabó con Natanael Cano el tema “Amor tumbado”, la pieza salió bajo el género mariachi y también se aprecia la voz del sonorense, esta vez los fanáticos tampoco estuvieron de acuerdo y comentaron que no era nada bueno para la carrera del charro, pero la melodía a la fecha suma más de 20 millones de reproducciones colocándose como un éxito para ambos.