Los graves problemas económicos de Alejandro Sanz que dañan su salud mental

Después de que Alejandro Sanz manifestara que ha tenido días difíciles y que no está en su mejor momento, algunos medios de espectáculos y sitios de internet han empezado a especular sobre la razón por la que se siente mal. Es por eso que se encontró que sus recientes problemas económicos podrían estar dañando su salud mental, pues tiene una deuda millonaria que no ha logrado pagar desde hace un tiempo.

El cantante de "Amiga Mía" encendió las alarmas hace un par de días debido a que compartió en su cuenta de Twitter un sincero mensaje en el que reveló que se sentía triste y cansado, algo que sorprendió a sus millones de fanáticos, ya que no tiene mucho tiempo que inició su gira "SANZ EN VIVO". "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Estoy trabajando para que se me pase… pero a veces no quiero ni estar", escribió el intérprete español, de 54 años, cuasando cientos de reacciones por parte de sus admiradores y amigos.

Alejandro Sanz reveló que se sentía triste Foto: Captura de pantalla

Al llamar la atención del público y de los medios internacionales, el cantante después lanzó otra publicación en la que agradeció las muestras de cariño por parte de todos. Aunque indicó que aún las cosas no están del todo bien, tiene esperanza en recuperarse: "He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. (...) creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino", compartió.

Esta es la millonaria deuda de Alejandro Sanz

En tanto, aunque el propio artista no ha dado a conocer qué es lo que lo tiene en mal estado, el sitio Informalia reveló que la salud mental de Alejandro Sanz podría verse inestable debido a las problemas económicos que tiene, pues de acuerdo al medio el intérprete de "Pisando fuerte" tiene una deuda de 15 millones de euros, lo que equivale a más de 280 millones de pesos mexicanos, cifra que no ha podido cubrir.

De acuerdo a la fuente antes mencionada, Sanz fue victima de un fraude hace 5 años, ya que uno de sus amigos cometió irregularidades en su cuentas bancarias y lo involucró a él. Las autoridades hacendarias le pedían una parte de esos 15 millones, sin embargo, hasta el momento, presuntamente, no ha podido saldarla, a pesar de que vendió dos de sus propiedades, una en Miami, Florida, y otra en Madrid, España.

Alejandro Sanz fue involucrado en un fraude IG @alejandrosanz

Por otra parte, el intérprete y sus allegados no han querido hablar sobre los temas de salud mental que el día de hoy lo aquejan, no obstante, fue su exesposa Raquel Perera quien rompió el silencio y habló sobre el tema que preocupa a sus millones de fans. "Creo que es un momento temporal y pasajero. Alejandro está cansado, que es un sentimiento que a todos nos pasa. Lleva de gira muchos meses dándolo todo y yo creo que es normal", aseguró.

