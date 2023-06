Esta es la historia del corrido "Se fue la pantera", ¿en qué capo está inspirado el gran éxito de Grupo Firme?

Una de las canciones más famosas que interpreta Grupo Firme es sin duda alguna el corrido de “Se fue la pantera”, tanto ha sido el éxito de esta canción que incluso Eduin Caz hasta una coreografía le hizo.

Dicho tema salió a la luz en el año de 2017, y fue interpretado por Grupo Recluta pero no fue, sino hasta un año más tarde que esta misa agrupación la grabó junto con Grupo Firme que se hizo viral, por lo que muchos se han cuestionado en qué personaje o capo está inspirada “Se fue la pantera”.

Pese a que Grupo Firme interpreta este famoso corrido, su compositor, Manuel Rodelo quien es integrante de Grupo Recluta, habló por primera vez sobre la canción “Se fue la pantera” y reveló en qué capo o personaje del narcotráfico está inspirado el tema.

Fue en entrevista para el podcast “Aca Entre Nozz” que Manuel Rodelo reveló cómo nació “Se fue la pantera” y lo sorprendente de todo es que el compositor confesó que su famoso tema no está dedicado para nadie.

Así es, leíste bien, Rodelo no se inspiró en ningún personaje del narcotráfico ni en nadie para componer “Se fue la pantera”, pues cuenta que él no tenía permiso para hacerle un corrido a algún capo reconocido, por lo que tuvo que idear darle vida a un personaje que llamara la atención.

“La neta la pantera no existe carnal, es un personaje que yo invente, ¿por qué? por que no tenía autorización de corridos, con gente de personajes fuertes ¿no?, como te digo solo hacía corridos a raza como el fito acá, pues entonces no vende, no vende el personaje y dije: ‘yo tengo que inventar un personaje que reviente’...”, comenzó a relatar Manuel