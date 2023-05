Famoso comediante se burla de Eduin Caz: “¿Qué ha de estar haciendo Chalino ahorita?”

Desde hace algunas semanas, Eduin Caz y Grupo Firme generaron una gran polémica debido a que en su nueva gira, el cantante ha mostrado una serie de nuevas coreografías que han hecho lucir aún más su espectáculo, pues incluso incluyen pasos con machetes, algo nunca antes visto.

Sin embargo, lo que también es algo nunca antes visto es que Eduin Caz sacó una coreografía un poco inusual, pues sacó algunos pasos para el corrido de “La Pantera”, esto provocó cientos de críticas para el líder de Grupo Firme, tanto que incluso el comediante Mike Salazar ya lo incluyó en uno de sus shows.

Mike Salazar se burla de Eduin Caz

Desde que Eduin Caz presentó la coreografía de “La Pantera” en su nueva gira que lleva por nombre “Hay que conectarla”, han existido miles de críticas en su contra y no solo de usuarios de redes sociales sino también de algunos de sus colegas, esta vez el comediante Mike Salazar no dudó en utilizar esta situación en uno de sus shows.

Es justamente en redes sociales en donde circulan videos de una de las recientes presentaciones de Mike Salazar en la Expo Ganadera en Sonora en donde hizo en su show una parodia de la coreografía que Eduin Caz presentó de “La Pantera”.

Y es que Mike inició este número diciendo que actualmente para escuchar un corrido debes hacer una coreografía con pasos muy modernos, por lo que inmediatamente comenzó a sonar el tema de Grupo Firme, “La Pantera”.

Debido a lo anterior, el comediante no dudo en comenzar a bailar tal y como lo hizo Eduin Caz o por lo menos eso intentó, las risas no faltaron entre el público, sin embargo, Mike no solo bailó al ritmo de “La Pantera”, en su show también hizo mención del famoso paso de Peso Pluma el cual lo hizo al ritmo de los corridos tumbados.

Luego de esto, Mike Salazar recordó a los grandes exponentes de corridos como Chalino Sánchez quien murió en 1992, dando a entender que se estaría “retorciendo” de ver lo que hacen con los corridos, sin embargo, también puso el toque cómico al presentar una breve coreografía de su famoso tema “Nieves de enero”.

Eduin caz promete más coreografías

Aunque muchos seguidores de Grupo Firme y Eduin Caz aplaudieron la originalidad del cantante nacido en Sinaloa, otros más lo han criticado a más no poder, incluso sus seguidores han pedido a su ídolo ya no hacer ese tipo de coreografías las cuales solo lo ponen como “la burla” del regional mexicano, sin embargo Eduin Caz hace caso omiso y reaccionó ante todos los malos comentarios que hicieron sobre su baile.

Fue por medio de su cuenta de instagram que Eduin Caz advirtió a sus haters que “La Pantera” no será el único corrido que tenga coreografía pues ya prepara más pasos para otros temas.

Además de esta contundente respuesta, Eduin Caz terminó la publicación con una fuerte grosería para todos aquellos que lo criticaron, y es que el líder de Grupo Firme escribió: “por cierto, me la pelan”.

bmz