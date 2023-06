Netflix tiene un thriller psicológico que te volará la cabeza con su historia que demuestra que nadie es lo que parece

En el catálogo de Netflix hay una amplia variedad de títulos de series y películas que juegan con la realidad y la ficción generando los relatos entretenidos y ágiles que todos quieren ver. Pero así como hay tendencias que están arrasando en la plataforma de streaming, también hay algunos audiovisuales que se han convertido en un clásico que todos deben ver al menos una vez, tal y como ocurre con este thriller psicológico.

Con una trama bien estructurada y la actuación protagónica de Nicole Kidman este filme que puedes ver en Netflix es ideal para pasar una noche de películas llena de suspenso y misterio, donde la duda y la incertidumbre harán que te comas las uñas al descubrir perturbadores detalles que pueden tener que ver con la situación mental del personaje principal.

Esta película es una de las mejor calificadas de la plataforma / Foto: Netflix

Pues, aunque parece llevar una vida perfecta el personaje interpretado por Nicole Kidman tiene un obscuro pasado, el cual no logra recordar por padecer una amnesia que la ha hecho olvidar más de la mitad de su vida, pasmando sus recuerdos en la etapa en la que tenía 20 años, a pesar de que ahora tiene 40 años y presuntamente vive feliz a lado de su marido.

Thriller psicológico disponible en Netflix

Cada mañana, la protagonista de esta película en Netflix despierta sin recuerdos, entra en pánico al ver que un hombre la abraza en una habitación que no reconoce y que de hecho se ha convertido en la prisión de sus últimos años de existencia, no porque no pueda salir de ella, sino porque no sabe más de lo que su esposo le dice.

De manera sorpresiva, un doctor la llama cuando su marido se va a trabajar y le comunica que ambos están trabajando en un proyecto que tiene que ver con su padecimiento mental y que podría ayudarla a recuperar al menos una parte parcial de sus recuerdos, algo que la hará descubrir cosas perturbadoras de su pasado.

Una infidelidad, un accidente y un muerto son algunos de los elementos que conforman la punta del iceberg de este thriller psicológico disponible en Netflix que te volará la cabeza con su consternante desenlace, el cual pocos imaginan, ya que a medida que el filme avanza te das cuenta de que nada es lo que parece y que nunca terminas de conocer a nadie.

De hecho, si eres una persona a la que le cuesta confiar en los demás será mejor que te abstengas de ver esta apuesta de Netflix, ya que podrías terminar desconfiando de todo el mundo al percatarte de que cualquiera se puede aprovechar de tu condición, especialmente cuando eres vulnerable o te encuentras en un periodo psicológico complicado.

SIGUE LEYENDO:

El protagonista de esta película de Netflix te sumergirá en una psicosis letal

La película en HBO Max que arrasó en los Oscar y debes ver, es para corazones rotos