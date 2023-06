Ángela Aguilar demuestra el minivestido ideal para el verano

Ángela Aguilar es una de las artistas mexicanas que más proyección tiene en la industria de la música. Entre su talento y belleza, la joven cantante es muy seguida en las redes sociales donde va mostrando no solo lo que hace día a día sino además, muestra las tendencias que se van a venir en cada temporada.

Instagram es el lugar donde se siente cómoda para interactuar con su público. Con 9.1 millones de seguidores, no hay dudas que la menor del Clan Aguilar es toda una influencer y ella lo tiene muy en claro. Es por eso que entre post y post, la cantante nos va mostrado cuales serán los look para este verano.

Ángela Aguilar. Fuente: Instagram @angela_aguilar_

Ángela Aguilar luce minivestido negro ideal para las noches de verano

La bella Ángela Aguilar es fans número uno de las noches de verano y es por eso, que le encanta subir fotos y videos disfrutando el calorcito junto a sus amigos. Para todas las mujeres, es muy bueno que ella suba imágenes a sus redes pues, sin querer te va guiando en lo que debes usar para un momento especial.

En su historia de Instagram, la joven cantante de música regional subió un video muy corto donde se la puede ver con un minivestido negro combinado con un saco plata que queda perfecto para una ocasión donde quieres resaltar y viéndote muy elegante. Esta combinación es bien de noche, para momentos de gala o salidas especiales.

Ángela Aguilar marca la tendencia por más que ella no se dé cuenta. Es que con tantos seguidores en esta parte del globo es imposible que no se vuelva toda una influencer y las marcas de ropa la tengan entre ceja y ceja. Veremos si nos sigue regalando estos cambios de look que son toda una sensación.

