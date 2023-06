Wendy ya tiene su oración igual que Belinda, ¿cuál y para qué es?

Hace algunos meses, la oración a Santa Belinda, patrona de los enculados, causó conmoción en redes sociales, tanta fue la popularidad de ésta en redes sociales que la misma intérprete ahora la utiliza como parte de su show.

Ahora, tal y como sucedió con Belinda, fanáticos de Wendy Guevara han creado una oración en honor a la popular integrante de “La Casa de los Famosos México”, para que nunca te haga falta el chismecito.

Tal y como lo leíste, en redes sociales, fanáticos de la influencer que ahora lucha por el primer lugar en “La Casa de los Famosos México”, se dieron a la tarea de crear la oración en donde piden que jamás falte el chisme.

Y es que, si algo caracteriza a Wendy Guevara es que siempre tiene un buen tema de conversación con sus compañeros del reality show, algunos de ellos han dejado con la boca abierta a los participantes de “La casa de los Famosos México”, como la vez que fue abusada sexualmente o cuando la influencer estuvo a punto de morir al ser atropellada.

Por otra parte, Wendy se ha ganado el cariño del público quienes están al pendiente de lo que haga su influencer favorita las 24 horas del día mientras está encerrada en el reality show.

Debido a lo anterior es que Wendy no tiene ni idea que sus fanáticos ya le hicieron su oración y hasta dibujaron lo que sería su veladora para todos aquellos que quieran soportar y siempre estar al pendiente de un buen chismecito.

Así que a continuación te compartimos la oración a Wendy Guevara:

Santa Wendy de las perdidas

Reina de las panzonas

Patrona de las robustas y de las caronas,

Te pido me hagas soportar,

Y que del chisme no me pueda librar, amén