Marie Claire no se guardó nada y hace sentir mal a Lucía Méndez por su “edad eterna”

Aunque Marie Claire ya fue eliminada de “La Casa de los Famosos México” la polémica continúa para ella por los comentarios que lanzó contra Poncho de Nigris en los que lo tacha de misógino, machista y lo llama “viejo”. Esto logró ofender a Lucía Mendez, quien durante su participación como panelista no dudó en reclamarle a la modelo involucrando a su prometido, el cantante José Manuel Figueroa, mencionando la diferencia de edad entre ellos.

Tras su salida del reality show la modelo venezolana se contactó con los habitantes de la casa y aprovechó para enviar una advertencia a algunos de ellos; sin embargo, fue el menaje a Poncho de Nigris lo que enfureció tanto a la esposa del influencer como a otras celebridades por lo que significa para ellos al asegurar que podría haber enviado una indirecta sobre su edad ofendiendo su trabajo y trayectoria.

“Creo que lo más grave, Marie Claire, que dijiste es que está viejo, que es su último trabajo, que se puede ir retirando (…) Lo que nos ofendió, mi reina, es que le dijeras viejo, que es su última chamba porque entonces todos tenemos más de 50 años nos tenemos que retirar y realmente tenemos mucho trabajo (…) El insulto fue que lo reprobaras en su edad, en su trabajo y en su futuro, eso es lo que me brincó”, dio Lucía Méndez.

La intérprete de “Corazón de piedra” continuó con la discusión en la que salió a relucir el cantante José Manuel Figueroa por su edad, 48 años: “Ahí está, está a punto de cincuentear, ¿crees que ya se va a retirar o qué?. De inmediato la también conductora respondió molesta: “¿Tienes algo que decirle? Se lo dices a él, a mí no me tienes que decir nada”.

Crece tensión en LCDLF México

Lucía Mendez, de 68 años, no fue la única que habló sobre los comentarios de Marie Claire a Poncho de Nigris, pues la esposa del actor, Marcela Mistral, no dudó en defenderlo asegurando que las acusaciones en las que lo señalan de machista y misógino son totalmente falsas y que lo dicho por De Nigris la modelo se lo tomó personal: “Pero no te dijo a ti, tú te pusiste el saco”.

“Estoy completamente en contra, creo que fue completamente fuera de lugar, fue algo falto y nulo de educación. Creo que se cometió un error muy grande al no tener la cabeza fría para pensar las cosas, creo que también tuvieron una estrategia en decir que iban a manifestar ciertos adjetivos para tratar de desprestigiarlo com persona”, dijo la esposa de Poncho de Nigris.

Añadió: “Mi marido es un hombre exitoso que ha trascendido y se ha mantenido vigente por más de 22 años (…) Ha sido complicado, sobre todo en una época en la que las redes sociales no existían (…) Es exitoso, pleno, realizado y ha hecho lo que ha querido con su vida, ninguna de las cuestiones que ayer se promulgaron por parte tuya son reales”.