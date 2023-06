La Casa de los Famosos México: Así fue la pelea entre Poncho De Nigris y Marie Claire

Este lunes 12 de junio se llevó a cabo un programa muy especial pues un nuevo integrante llegó a “La Casa de los Famosos México”, tal y como se había dicho desde un principio, pero también la primera expulsada del reality show tuvo contacto con sus excompañeros y las cosas se pusieron muy polémicas.

Y es que, Marie Claire llegó hasta el foro en donde se graban las galas de La Casa de los Famosos México y ahí Odalys Ramirez y Diego de Erice, conductores de la emisión dieron la oportunidad a la primera expulsada de darles un mensaje especial a sus compañeros, sin embargo, cuando llegó la ora de hablar con Poncho De Nigris las cosas se pusieron complicadas pues ambos se dieron con todo.

Marie Claire y Poncho De Nigris se pelean en vivo

Todo comenzó cuando Marie Claire llegó al foro y fue cuestionada por los panelistas quienes no podían creer que perdió ante el juego psicológico de Poncho De Nigris, fue así como la conductora de origen venezolano se dijo así misma que había sido muy ingenua.

Llegó el momento en el que tenía que hablar con sus compañeros y la producción le dio la oportunidad de darle un mensaje a dos de ellos, por lo que Marie Claire eligió a Sofía y a Paul, sin embargo, luego de que la conductora de Bandamax habló con la esposa de Videgaray, los conductores enfrentaron a la expulsada con Poncho De Nigris.

Fue entonces que Marie Claire se dirigió a Poncho, sin embargo, todo lo hizo de forma irónica y sus palabras estuvieron llenas de sarcasmo pues es claro que la venezolana no quería verlo ni en pintura, sin embargo, le dijo varias cosas que dejaron muy mal al regiomontano.

“Te estamos esperando acá afuera príncipe, espero que ganes porque es tu último proyecto profesional, tienes ya casi 50 años ya estás bien viejo ruco y esto no es lo que pasó hace 20 años, esto es nuevo, es nueva generación mi rey, acuérdate, a las mujeres no se les trata tan venenosa, a las mujeres no se les trata como las tratas tú,la mujer siempre puede estar arriba de ti cuando le dé la gana eso es todo mi rey”, dijo Marie Claire

Sin embargo, esto no se quedó así pues Poncho también tuvo la oportunidad de replicar y aunque no tuvo mucho tiempo hizo un comentario en donde comparó a Marie Claire con una mosca.

“Las abejas no le dan explicaciones a las moscas de por qué la miel es mejor que la caca…” dijo Poncho De Nigris a Marie Claire

Tras estas palabras, la conductora de Bandamax aseguró que siempre las moscas roban la atención de las abejas, dejando claro que ella será un dolor de cabeza para el regiomontano, y tal parece que así fue.

Pues luego de que Marie Claire y Poncho protagonizaron esta pelea, el regiomontano se quedó muy afectado pues compartió con sus compañeros que se sintió atacado pues asegura que desde afuera están manejando su imagen como machista.

Y dejó claro que si no ha tenido interacción con las mujeres dentro de La Casa de los Famosos es por que no desea verse involucrado justo en ese tipo de situaciones y no desea pelear con nadie, además que trata de darle un respeto a su esposa y que no se vaya a malinterpretar algo dentro de la reality show que pueda afectar su matrimonio.