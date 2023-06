El ARMY se encuentra muy conmovido después de que los integrantes de BTS tuvieran un emotivo reencuentro en el que interpretaron un tema especial para celebrar el 10 aniversario de la banda de k-pop. Los fanáticos quedaron encantados con el show, pero lo que resaltaron es cuanto extrañan verlos juntos, pues hay que recordar que los miembros de la boyband arrancaron con sus carreras en solitario y con su servicio militar.

BTS hace llorar al ARMY al reunirse en "Take Two"

Este 13 de junio, los integrantes de Bangtan celebran 10 años de haber debutado, y a pesar de que se encuentran separados debido a sus compromisos individuales, lo festejaron a lo grande, ya que como cada año organizaron el FESTA 2023, evento que inició desde principios del mes y en el que hicieron varias actividades para conmemorar esta importante fecha junto a sus admiradores, quienes los han apoyado por una década de carrera.

Es por eso que este martes liberaron el videoclip de la canción "Take Two", tema que los volvió a reunir, pues desde el año pasado no habían lanzado un sencillo como grupo. El track es muy especial, pues está dedicada al ARMY que los ha acompañado a lo largo de los años, sin embargo, el clip es aún más memorable , ya que los junta por primera vez en un escenario tras una larga temporada de estar separados, razón por lo que sus seguidores manifestaron lo mucho que los extrañan.

En el video, en el que los miembros de la banda de k-pop cantaron en vivo, se hicieron presentes Jin y J-Hope, quienes en estos momentos están cumpliendo con su servicio militar obligatorio. La reunión de todos los integrantes se debió a que previamente grabaron desde la canción hasta todas sus actividades establecidas en el calendario del FESTA, pues desde la segunda mitad del año pasado sabían que se tomarían una pausa como agrupación.

Los integrantes grabaron antes el BTS FESTA 2023 Foto: Especial

De hecho, fue durante la celebración del FESTA 2022 que los integrantes de BTS anunciaron en medio de una cena que harían una pausa en sus actividades grupales. Aunque esto hizo llorar al ARMY, después explicarlo que todo era con el objetivo para que comenzaran sus respectivas carreras como solistas, algo que cumplieron y que les ha dado mucho reconocimiento, pues hasta el momento sólo falta V y Jungkook para que muestren sus álbums individuales.