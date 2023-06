MasterChef Celebrity: ¿Quién es el famoso que será eliminado este domingo 11 de junio?

Este domingo 11 de junio se transmitirá el capítulo número cinco de la actual temporada de MasterChef Celebrity México 2023 y como sucede en cada entrega de este famoso reality show de TV Azteca, el interés por saber quién será el o la eliminada ha ido en aumento entre los seguidores de la famosa competencia culinaria, por lo que en esta ocasión te diremos quién es la celebridad que se perfila para abandonar “la cocina más famosa de México".

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que, en la actual temporada, la producción de MasterChef Celebrity ha tratado de ser sumamente cuidadosa para evitar filtraciones de información, sin embargo, esto no ha evitado que las páginas de spoilers hagan de las suyas pues semana a semana han revelado los nombres de los eliminados.

¿Quién será el eliminado de MasterChef Celebrity este domingo 11 de junio?

De acuerdo con información difundida por distintas páginas de spoilers, la personalidad que abandonará la competencia en el programa más visto del domingo será la bella actriz y modelo Ivonne Montero pues su desempeño en “la cocina más famosa de México” ha dejado mucho a deber, por lo que los jueces se encargarían de dejarla fuera de la competencia.

Ivonne Montero podría ser la quinta eliminada de MasterChef Celebrity. Foto: IG: masterchefmx

Cabe señalar que, el nombre de Ivonne Montero no es el único que salió a relucir en estas predicciones pues en otros portales también se ha manejado la posibilidad de que Paco Palencia o Jimena Longoria sean los eliminados, no obstante, se recuerda que esta información no es oficial, por lo que solo resta esperar al programa de este domingo 11 de junio para saber quién es el quinto eliminado de MasterChef Celebrity 2023.

¿Qué pasará en el nuevo capítulo de MasterChef Celebrity?

De acuerdo con los adelantos liberados por la producción de MasterChef Celebrity, el programa de este domingo 11 de junio estará lleno de intensidad pues habrá una fuerte confrontación entre algunos participantes, además, en las imágenes difundidas se pudo ver que Fabiola Campomanes, “El Travieso” Arce y Paco Palencia serán algunas de las celebridades que no la pasarán nada bien en el reto de salvación, por lo que se cree que podrían acumular más retos de eliminación.

¿Qué famosos siguen en competencia dentro de MasterChef Celebrity México?

Hasta el momento, los cuatro eliminados de MasterChef Celebrity México 2023 son: Alejandro Lukini, Pedro Prieto, Poncho de Nigris y Gaby Goldsmith, mientras que los que siguen en competencia son: Manu Nna, Irma Miranda, Fabiola Campomanes, Eduardo Capetillo Gaytán, Jorge el ‘Travieso’ Arce, Lis Vega, Jimena Longoria, Padre José de Jesús, Ana Patricia Rojo, Ivonne Montero, Paco Palencia, Emir Pabón, Cibernético, Alma Gómez ‘Cositas’, , Romina Marcos y Mónica Dionne.

El nuevo episodio de MasterChef Celebrity se transmitirá este domingo 11 de junio en punto de las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO, además, al finalizar el programa el capítulo también se podrá ver a través del canal oficial de YouTube de “la cocina más famosa de México”.