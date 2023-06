Natanael Cano cambia su corte de cabello y luce idéntico a Luis Miguel en su juventud

En los últimos días el nombre de Natanael Cano, cantante de corridos tumbados, ha sido mencionado junto al de Luis Miguel, y aunque pareciera que no tiene mucho qué ver, resulta que con su nuevo corte de cabello los fans del sonorense han descubierto que es idéntico al llamado "Sol de México" en su juventud, además de que el intérprete de música regional se ve muchos mejor, según afirman sus admiradoras en las redes sociales.

Nathanahel Rubén Cano Monge es el nombre real del intérprete de "Amor tumbado", quien nació en Hermosillo, Sonora, y actualmente tiene 22 años. Su carrera la comenzó en el 2018 en una disquera independiente Five Music, y un año después lanzó con otra compañía la canción "El Drip", su primer gran éxito. A finales de 2019 se hizo viral cuando Bad Bunny reaccionó en un video a la música del mexicano.

Natanael ha sido comparado con Luis Miguel. Foto: Especial

Cambia de look y lo comparan con Luis Miguel: FOTOS

Sin duda la carrera de Cano ha ido en ascenso, y lo confirmó el pasado 30 de mayo con un concierto que dio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en el que tuvo un lleno total, y sorprendió a sus millones de fans con su nueva imagen, pues a diferencia de el corte que trajo por varios años, ahora luce su cabello más largo, con una melena muy chic con la que recordó a Luis Miguel cuando comenzó su carrera.

"Es igualito a Luis Miguel pero de niño", "no me gusta su música pero ese corte al estilo luismi le queda súper bien", "no parece nada más bien es Luis Miguel" y "Se parece a Luis Miguel de la serie", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer en las plataformas donde sus videos han sido compartidos miles de veces, y en los que también han destacado que se ve más sano, y hasta con el pelo sedoso.

Las fans afirman que el cantante sonorense se ve mucho mejor. Foto: Especial

Aunque recientemente Natanael se vio envuelto en la polémica por un video en el que se le ve tomando el celular de una fanática para simular que lo avienta, eso no le ha restado seguidores, pues es considerado uno de los grandes exponentes del género de corridos tumbados, un subgénero de música regional mexicana y la urbana que se ha ganado críticas por sus letras y temas con relación al narcotráfico.

Otra de las controversias en las que se ha visto envuelto el cantante tiene qué ver con la prohibición de sus canciones, junto a las de Peso Pluma, otro joven mexicano que destaca en las listas de popularidad.