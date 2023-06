¿"El diván de Valentina" está de regreso? Esta es la verdad tras FOTO de la "protagonista"

La tarde de este sábado las redes sociales colapsaron ante la noticia de que "El diván de Valentina" estaría estrenando una nueva temporada, pero no con los rostros infantiles que ya todos conocemos, sino con una versión adulta de cada uno de los integrantes de esta historia que marcó a millones de mexicanos. Pero antes de que te emociones y corras a sintonizar el Canal Once para tener más detalles de esta "nueva" historia, debes de conocer la verdad.

Y es que aunque la idea entusiasmó a miles hasta el punto de tener algunas ideas de lo que viviría Valentina (Irene Garibay) en compañía de sus familiares y amigos como Carla, entonces interpretada por Gisselle Kuri, lo cierto es que esto se trató de una mala broma que inquietó a muchos. ¿Pero de dónde surgió la idea de este supuesto regreso y qué se sabe al respecto.

Fake News: "El diván de Valentina" no está de regreso, como afirmó tuitera

A través de Twitter, la usuaria Aranxa (@aranzaconequis) compartió la broma que no resultó tan divertida para sus seguidores ni mucho menos para los fanáticos del programa, quienes vieron en su tuit un toque de nostalgia y emoción. Hace unas horas, la tuitera compartió una foto con un huipil azul marino y bordado floral, además de unos rizos icónicos que sin duda recuerdan a los de Irene Garibay, frente al logo del Canal Once, donde se transmitían las historias de Valentina.

"Comenzamos la grabación de 'El Diván de Valentina. 10 años después'. Chicuchicuchicucha", fue el mensaje que compartió en redes y que en cuestión de minutos se volvió viral en la plataforma de Elon Musk.

Con casi dos mil me gustas, 127 citas y más de 50 elementos guardados, la foto causó furor en la red, donde muchos usuarios se mostraron confundidos ante la noticia, pues si bien no era la propia protagonista del programa quien interpretaría esta versión de supuestamente 10 años después, les despertó emoción pensar lo que se vería en la televisión. Las respuestas confirman todo lo anterior y aunque incluso se escapan comentarios de humor de quienes captaron que el tuit no era verdad, el revuelo se hizo presente.

Así se rompió el corazón de muchos. (Foto: Captura de pantalla)

"No juegues con nuestros sentimientos", Si no sale Gisselle Kuri no quiero nada", "¿con problemas de treintones?", "necesitamos respuestas", "qué mala broma", "¿fecha de lanzamiento?", "con eso no se juega" y "buen intento, casi caigo" son algunos de los tuits que recibió Aranxa.

Luego de romper el Internet con su inesperada y falsa noticia sobre "El Diván de Valentina", la joven aclaró que todo se trató de una broma, que no hay una nueva temporada del programa más icónico de los 2000 y que su comentario fue porque siempre la relacionaron físicamente con la actriz protagonista.

"Tuiter, ES UNA BROMA. No soy Irene Garibay, pero toda mi infancia me confundieron con ella. Perdón por romper su corazón", concluyó sobre el tema. ¿Y tú, te creíste esta broma de la tuitera?