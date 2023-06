VIDEO: NewJeans canta por primera vez junto a Camilio, así suena su colaboración

NewJeans se perfila para ser uno de los mejores grupos K-Pop de las nuevas generaciones. La girlband ha conquistado a los fans desde su debut, pues las califican de tener un concepto fresco, relajado y con vibras retro. Gracias a su popularidad en ascenso, tuvieron una colaboración inesperada con un artista latino.

El K-Pop no es ajeno a los ritmos de Latinoamérica, pues existen varias duplas del coreano y el español, pues México y otros países del continente, son uno de los mercados más grandes para los grupos surcoreanos. NewJeans ha tenido campañas con reconocidas marcas gracias a su popularidad en Corea y Estados Unidos.

Recientemente, NewJeans anunció su nueva canción, cuyo lanzamiento se hizo viral en TikTok ya que las fans descubrieron que cantan junto a un famoso artista latino por primera vez en su carrera, además, el sencillo combina el inglés y el español.

NewJeans y Camilo juntos para "Be Who You Are (Real Magic)"

A través de las redes sociales de una reconocida marca de refrescos, se lanzó oficialmente la nueva canción de NewJeans en colaboración con varios artistas, siendo uno de ellos de origen latino. El video se hizo viral en TikTok, pues las fans no se esperaban tal mancuerna musical.

NewJeans canta junto a Camilo en "Be Who You Are (Real Magic)", una colaboración con una marca mundial. El colombiano interpreta sus partes en español, mientras que las idols lo hacen en inglés. Además, el video musical combina imágenes de ambos, lo que sorprendió a las fans.

Algunas fans tuvieron otras reacciones, pues nunca imaginaron ver a NewJeans junto a Camilo, otras creen que es una buena oportunidad para disfrutar de la fusión de géneros e idiomas con esta colaboración.