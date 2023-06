Querida conductora de Sale el Sol revela que su esposo muerto se le aparece, así lo contó

Dentro del gremio del espectáculo existen diversas personalidades que destacan debido a su talento frente a los reflectores, pero también hay quienes destacan al dar de qué hablar por sucesos que salen de lo cotidiano, este es precisamente el caso de la presentadora Gaby Crassus, conocida por su trabajo dentro del programa de revista “Sale el Sol”, quien ahora ha llamado la atención debido a que ha asegurado que su esposo fallecido se le manifiesta.

Es de recordar que el medio del espectáculo se vistió de luto el 22 de febrero de 2021 cuando en Mérida, Yucatán, falleció el actor Rodrigo Mejía a los 45 años luego de perder la lucha contra el Covid-19, desde entonces Gaby Crassus lo lleva presente, al mismo tiempo que esto lo deja ver a través de emotivos mensajes en redes sociales.

Es de recordar que el fallecido artista escénico participó en importantes proyectos de televisión como “Lo imperdonable”, “Cuidado con el Ángel” y “Mundo de Fieras” donde compartió créditos con Edith González, Sebastián Rulli, Ernesto Laguardia y Gaby Espino, al mismo tiempo que formó parte de series como “Control Z” de Netflix, mientras que en la pantalla chica participó en “La Rosa de Guadalupe” y “ Soñar no cuesta nada”.

Es dentro de este contexto de fama que ha llamado la atención que la exitosa presentadora de “Sale el Sol” ha revelado que vivió un suceso paranormal en el cual se le apareció el amor de su vida. La artista reveló que esto ocurrió mientras estaba en su camerino, espacio en el que encontró una señal de Rodrigo.

Su esposo se le presentó desde el "más allá"

A través de una transmisión de la sección “Trapitos al Sol” dentro de este programa de espectáculos la presentadora fue cuestionada respecto a este suceso, pues entre amigos Gaby ya había compartido su experiencia, pero nunca de manera pública.

“Si lo viví, la verdad estuvo cañón, de verdad estuvo cañón, el martes creo que fue, salimos del programa, tenemos junta, me voy al camerino, y traía un arete de esos de presión, me molestaba mucho y dije 'me lo voy a quitar', al momento que me lo quito volteo y fue en ese momento que veo perfecto una R en el espejo”.

La famosa aseguró que al ver esta marca entró en shock, por lo que de manera inmediata decidió corroborar que ella no era la única que veía esto: “Me salgó corriendo, voy al camerino de Vega Biestro y le dijo 'Joe, Joe, dime si estoy loca o no, mira, mira'... Ella me estaba viendo de frente, en el espejo todo se ve al revés, y me dice 'sí estás loca', y le digo 'no, mira el espejo', y cuando voltea a ver el espejo me dice 'ya lo vi'", contó la famosa respecto a la inesperada manera en la que se le manifestó su marido desde un plano distinto.

