Robert De Niro se convirtió en papá por séptima ocasión a sus 79 años, así lo presumió el actor

Robert De Niro se volvió tendencia luego de que anunció que a sus 79 años se volvió padre por séptima vez. El actor reveló la información durante una entrevista para el medio ET Canada, cuando lo presentaron como “padre de seis” y él corrigió: “Acabo de tener un bebé”. Por el momento no hay mucha información al respecto, pues no abundó en detalles, por lo que se desconoce quién es la madre, cómo se llama el pequeño y cuánto tiempo de nacido tiene.

El actor no suele hablar de su vida privada. Foto: Especial.

Poco se sabe de su vida privada y la relación con todos sus hijos, pero previamente ha dicho que no considera que sea un padre genial, “Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto con los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes", dijo.

¿Cómo se llaman los hijos de De Niro?

Con Diahnne Abbott (duraron de 1976 a 1988) tuvo dos: Drena, quien en la actualidad tiene 51 años, y Raphael, de 46 años. Otros dos los tuvo con su ex novia Toukie Smith, con quien nunca se casó, los gemelos Aaron y Julian, de 27 años. Y en su segundo matrimonio, con Grace Hightower, con quien estuvo desde 1997 a 2018, tuvo dos más: Elliot, de 25 años, y Helen, 11.

No hay muchas fotos con su familia. Foto: Especial.

A mediados del año pasado se le relacionó con la instructora de artes marciales Tiffany Chen, sin embargo, no está confirmado que sea su pareja o la madre de su nuevo hijo o hija, por lo que habrá que esperar a que él proporcione más datos.

De Niro estará en el siguiente proyecto de Scorsese

Hace pocos días, Martin Scorsese desveló en la CinemaCon de Las Vegas las primeras imágenes de su nuevo western, "Asesinos de la luna de flores", en el que Leonardo DiCaprio interpreta a un asesino en serie que ataca a los nativos americanos de Oklahoma para hacerse con su petróleo.

No es la primera vez que trabajan juntos. Foto: Especial.

Ambientada en los años 20, la película sigue la situación de la tribu Osage, propietaria de una tierra rica en oro negro, que de repente se ve acosada por misteriosos asesinatos y desapariciones. El tráiler, estrenado en la convención de propietarios de salas de cine de Las Vegas, muestra a Leonardo DiCaprio como Ernest Burkhart, un hombre enamorado de una nativa americana (Lily Gladstone) que se ve envuelto en una conspiración urdida por el magnate ganadero William Hale, interpretado por un Robert De Niro sediento de petróleo.

La película permite a Martin Scorsese, de 80 años, juntar por primera vez en una producción a dos de sus actores favoritos. Un dúo investigado por un agente del FBI, interpretado por Jesse Plemons, encargado de resolver los asesinatos. Con esta historia de amor empañada por la codicia, el gigante estadounidense del cine ha querido explorar las motivaciones del asesinato de los miembros de esta tribu indígena.

