Yolanda Andrade entregó sus memorias en caso de morir tras grave enfermedad

Yolanda Andrade se encuentra muy delicada de salud, pues tiene una grave enfermedad, lamentablemente la conductora se siente tan mal que ya entregó sus memorias a su amigo y periodista Jorge Carbajal, así lo confirmó dicho comunicador, quien destacó que aún no sabe qué hacer con la información que le otorgó la celebridad de televisión, sin embargo, apuntó que esperará a la actriz le de indicaciones.

Hace unos días, Carbajal reveló en su programa de YouTube "En Shock" que la presentadora de "Montse & Joe" le entregó material “muy interesante” de muchas personas que tuvieron contacto con ella, esto poco después de que estuvo hospitalizada debido a que presentó vómitos y diarrea, acompañados de un sangrado grave desde principios de este mes. El periodista indicó que esa información se la dio para que él la publicara el día que llegara a morir.

Yolanda Andrade entregó sus memorias a Jorge Carbajal por esta razón

El periodista ahora ofreció una entrevista a su compañera del gremio Angélica Palacios a la que le dio más detalles sobre su relación con Yolanda. El comunicador destacó que no conoce personalmente a la actriz y conductora, pues se hicieron amigos por redes sociales, ya que Carbajal la apoyó con su versión de su supuesta relación con Verónica Castro, la cual ha desmentido la protagonista de "Rosa Salvaje".

El reportero destacó que habla mucho con Yolanda, por lo que hace algún tiempo decidieron que Jorge comenzaría a escribir las vivencias de la actriz, sin embargo, el proyecto quedó inconcluso por los problemas de salud del especialista en espectáculos. No obstante, ahora que la presentadora de televisión, de 51 años, estuvo grave de salud, ella decidió enviarle material para que lo diera a conocer si es que algo le ocurría.

"Cuando regresa a su casa (del hospital) me dice 'hermana te voy a enviar algo'. Me mandó una cajita, no me la mandó en mensajería, me lo trajeron directamente. La abro para ver que era y resulta que es un disco duro. Le escribí y le dije 'ya recibí lo que me mandaste. Ahora dime qué es, o para qué es o qué hago'. Y fue entonces que me dijo 'Ahí viene todo lo que hemos platicado, todo lo que hemos dicho, todo lo que tu ya sabes y lo que no sabes ahí también viene', y me dijo 'Te lo quise entregar, porque no se si la voy a librar hermana'", relató Jorge Carbajal.

El periodista de espectáculos indicó que Yolanda Andrade le dio autorización de revelar el contenido del material que le dio en caso de que le pasara algo, pero hasta que esto no suceda él no dirá nada al respecto. En tanto, también aseguró que la actriz le entregó a una tercera persona una copia del material, no obstante, el comunicado no dio a conocer de qué se trata, ya que respeta la decisión de su amiga.

Yolanda Andrade confirma que le entregó a Jorge Carbajal información valiosa Foto: Especial

En tanto, Yolanda Andrade compartió en sus historias de Instagram una imagen que replicó desde el Feed de Jorge Carbajal en el que anunciaba que la conductora le había dado información valiosa, confirmando así que esto era verdad. Esta situación surge después de que la presentadora reapareciera ante los medios de comunicación y entre lágrimas hablara sobre su estado de salud, la cual no le deja regresar a trabajar.

SIGUE LEYENDO:

Yolanda Andrade habla de las indirectas con Verónica Castro: "Nunca he dicho ninguna mentira"