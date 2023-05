Yolanda Andrade reaparece y rompe el llanto al hablar de su salud: "Estoy cansada"

Yolanda Andrade reapareció después de varios días de que se reportó que estaba grave de salud. La conductora de televisión se encontró con la prensa y al hablar sobre cómo se encuentra actualmente rompió en llanto, pues indicó que no puede trabajar y que está cansada debido a esta situación. En tanto, no pudo dar detalles de qué es lo que le está pasando, pero las imágenes han preocupado a sus miles de admiradores que están al pendiente de ella.

La mañana de este 5 de mayor, la presentadora y actriz acudió a las instalaciones de la XEW donde hace su programa de televisión con Montserrat Oliver, en el lugar fue vista por los reporteros a quienes atendió y les dio una breve entrevista para agradecer a sus fanáticos las muestras de cariño y su preocupación. Andrade no dio muchos detalles de cuál es la enfermedad que la tiene fuera de los foros, pues destacó que actualmente no puede trabajar.

Yolanda Andrade rompe en llanto al hablar de su estado de salud

Durante su breve conversación con los medios de comunicación, negó que haya tenido una recaída, como reportaron algunos periodistas de espectáculos hace algunos días, sin embargo, admitió que actualmente está visitando el hospital debido al tratamiento que le están dado para controlar sus síntomas.

"Había una confusión de que yo había entrado a la clínica por que tuve una recaída, yo no tuve ninguna recaída, y si la hubiese tenido qué tiene. Pero nada más quería aclarar para que no hubiera una confusión", dijo entre lágrimas la conductora de "Montse & Joe", quien dijo que a pesar de que había ido a la empresa, no estaba en condiciones de regresar a la pantalla chica, pues necesita descansar en estos momentos.

Al preguntarle qué es lo que le estaba pasando, Yolanda se limitó a decir "es muy largo, estoy cansada". Asimismo, destacó que acudió a Televisa por el apoyo en estos momentos: "agradecerle a la empresa y a la producción que me hizo el favor porque nosotras nunca hemos faltado a trabajar en 23 años, incluso hemos grabado con Montserrat en el hospital".

Yolanda Andrade reaparece

La actriz, de 51 años, mencionó que no ha podido grabar el programa debido a su estado de salud: "Yo no vine a trabajar porque estaba en el hospital y ayer no vine a trabajar porque estaba con las cosas del tratamiento, y hoy de verdad no puedo trabajar. Yo quiero descansar, yo estoy cansada", afirmó con la voz entrecortada.

Al preguntarle si tenía un tumor lo que estaba agravando su salud, Yolanda Andrade dijo "pueden ser muchas cosas". Es así como la conductora vuelve a encender las alarmas después de que revelara que presentó vómitos y diarrea, acompañados de un sangrado grave

Información en desarrollo...