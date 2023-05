Tunden a Poncho de Nigris por declaraciones polémicas: "No tengan hijos si no están en forma”

Desde hace algunos meses, el conductor Poncho de Nigris se ha visto envuelto en una serie de polémicas por algunos de sus comentarios que son considerados machistas, clasistas y hasta racistas, pero a pesar de esto tiene muchos seguidores que comparten estos ideales y los hacen su forma de vida. Esta vez, de Nigris nuevamente se vio envuelto en un escándalo dentro de las redes sociales.

Por medio de Twitter, Poncho de Nigris compartió un video en donde se puede ver una carriola rodar sola por la calle, en cuanto la madre se percata de ello intenta seguirla, pero termina cayendo al suelo, cuando el transporte está a punto de llegar a los autos, un hombre la quita del camino salvando al bebé.

El video se hizo viral generando muchas reacciones y una de ellas fue la del conductor; en la descripción del tweet declaró que las personas que no se encuentran en “buena forma” no deberían tener hijos, reafirmando que la madre del pequeño en peligro no pudo reaccionar rápido debido a su peso. Muchas personas mostraron su indignación ante tal comentario y señalaron su postura gordofóbica.

Las reacciones en redes

Después de compartir este tweet, cientos de personas cuestionaron su postura y mostraron su indignación en la caja de comentarios, algunos de ellos mencionaron que debía dejar de dar opiniones agresivas ante temas tan sensibles y afirmaron que esos comentarios eran completamente violentos e innecesarios; algunas de las reacciones fueron:

“No hay que opinar a***vo, aunque estoy de acuerdo contigo, tener hijos es un reto, también hay que estar un poco sanos mentalmente para tenerlos alfonsito, no todo es físico. Pero ya es muy tarde para avisarte.” (@Ucrepidiano)

“No escupas para arriba, con estar en forma no estás exento de algún accidente, recuerda el susto que te llevaste en la playa con tus bebés, que gad no paso a mayores” (@rayadisimo1980)

“Pues tú hermano que en paz descanse era atleta, ahí te la dejo de tarea.” (@iguiza93)

“Como atacas a la gente gorda mi estimado! Primero preocúpate por los tuyos y ya después habla” (@Carlos50287743)

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Héroe sin capa salvó a un bebé de ser atropellado: la carriola iba directo a hacia una avenida

Conmoción en Buenavista: roban a Tito, el perro de un joven en situación de calle que trabaja para darle una mejor vida

VIDEO: una mujer viaja en moto con su hijita en la carriola e indigna en redes sociales