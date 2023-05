María León en look sport se confirma como la más fitness

María León causó furor entre sus millones de fanáticos en Instagram y Facebook con las fotografías que compartió y con las que se confirmó como la más fitness presumiendo su abdomen plano y trabajada figura. En las postales se le ve luciendo un coqueto mini top y un pants perfecto para resaltar su esbelta y estilizada silueta, además de demostrar que este tipo de prendas son las favoritas para destacar en un look sport.

"Sargento León", como es conocida en las redes sociales, comenzó su carrera como cantante siendo parte del grupo "T' de Tila", para después ser la vocalista de "Playa Limbo", en el que estuvo por más de 10 años, hasta que decidió comenzar una carrera como solista, lo que la llevó a consolidarse como una de las artistas favoritas y también destacar entre las más hermosas del medio del espectáculo.

María León conquista presumiendo su abdomen de acero

La actriz y cantante, que desde hace unas semanas destaca en la obra musical "Mentiras", cautivó a sus millones de seguidores en las plataformas de Meta con las instantáneas que publicó, en las que presumió toda su belleza con un moderno atuendo deportivo, pues posó con un outfit perfecto para los días en el gimnasio o realizar alguna actividad física, algo que deja ver es uno de sus grandes pasiones.

María León se lució en coqueto look. Foto: IG @sargentoleon

"Lunes de darle … Un buen entreno antes de ensayo @coachino.madrizaasiatica #Vaselina 13 de Julio llega ya! #sinacá #madrizaasiatica", escribió León para acompañar las instantáneas que han sido la sensación entre sus millones de seguidores, logrando recibir más de 32 mil "me gusta" y cientos comentarios con los que sus fanáticos le demuestran su admiración y gran cariño.

En su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que tiene 2.8 millones de seguidores, la cantante de temas como "El eco de tu voz", dio clases de moda deportiva con las fotografías, posando con un atuendo muy chic en el que combinó un pants de color gris con un top corto de estampado floral, perfecto para que destacará su abdomen plano y marcado con el que se roba todas las miradas, confirmándose como la más fitness.

La cantante presume su abdomen de acero. Foto: IG @sargentoleon

María Elizabeth León Herrera, nombre completo de la intérprete, también conocida como "Sargento León", debutó como actriz en el año 2016, participando en la serie "Guerra de ídolos", de Telemundo y Netflix, y desde ese momento su fama en los escenarios no ha parado, pues recordemos que la originaria de Jalisco protagonizó la obra musical "Hoy no me puedo levantar" y ahora es parte de "Mentiras", una de las puestas en escena más populares en la que da vida a Lupita.