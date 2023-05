En mini vestido rojo, Tábata Jalil muestra que el estilo a cuadros siempre está en tendencia

Tábata Jalil se confirma como la reina de los looks cortos con un encantador look perfecto para delinear su silueta. La famosa conductora y reportera del matutino "Venga la Alegría" compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de imágenes con las conquistó a sus admiradores con un mini vestido rojo que fue perfecto para mostrar que el estilo a cuadros siempre está en tendencia.

La presentadora es muy activa en sus redes y comparte constantemente imágenes con sus atuendos más chic, con los que se confirma como reina de estilo, sobre todo cuando se deja ver en minifalda, una prenda que la comunicadora ha sabido lucir al máximo en una gran cantidad de estilos, convirtiéndola en un imperdible de su guardarropa, sin embargo, sus vestidos cortos nunca pasan desapercibidos.

Tábata Jalil conquista en mini vestido

Jalil encantó a sus fanáticos en la popular red social de Meta al posar para un clip y una serie de instantáneas con un atuendo coqueto, perfecto para imponer moda en la temporada de primavera-verano, época en la que suben las temperaturas y muchas mujeres buscan prendas más pequeñas, piezas con las que también se puedan sentir a la moda, como lo hizo la conductora con su look de tartán, como se le llama al cuado escocés.

Tábata se lució en coqueto vestido rojo. Foto: IG @tabatajaliloficial

"Se trata de confiar en el proceso y entregarnos a su magia #outfit @verdepermuta Apuesta por el #amor al #planeta #nature #naturelovers #love #life #be #you", fue la frase con la que Tábata acompañó las imágenes en la plataforma de Meta, donde la siguen 3.4 millones de fans, y en la que dejó ver la publicación que ha generado en menos de 24 horas casi 32 mil "me gusta" y más de 400 comentarios.

La bella conductora del matutino de tv azteca se robó miradas en Instagram con un mini vestido rojo con estampado a cuadros, pieza que combinó con zapatillas en el mismo tono, logrando un look encantador con el que se confirma como una de las más bellas de la televisión, y deja claro que el estilo escocés siempre está en tendencia y va perfecto para la temporada de primavera-verano.

La bella presentadora impone con el estilo a cuadros. Foto: IG @tabatajaliloficial

Tábata Concepción Jalil Fernández se ha confirmado como una de las fashionistas de la televisión mexicana y demuestra que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucirse con estilo con looks pequeños, pues a su edad se ha coronado como la reina de las minifaldas y con el outfit que compartió en la popular plataforma de Meta demuestra que también los vestidos la hacen resaltar.

La presentadora, que lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y también de las redes sociales, en donde se luce con los mejores looks.