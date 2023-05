Adamari López sorprende al aclarar una estafa que lleva su nombre en redes sociales

Adamari López lleva ya un mes de su sorpresiva salida en el programa Hoy Día. La carismática conductora puertorriqueña dejaba de conducir el programa matutino de Telemundo a principios de abril tras "una decisión en conjunto" tomada con la cadena hispana y sus fanáticos quedaron muy conmovidos por el suceso.

La conductora se refugia en sus redes como Facebook o Instagram para mostrarle a sus seguidores que la vida sigue y que ella se encuentra feliz de la decisión que tomo. De todas maneras, la reportea de 51 años se ha percatado de una situación que le ha generado preocupación y de la que ha querido alertar a sus fans para evitar que caigan en engaños.

Adamari López. Fuente: Instagram @adamarilopez

La estafa que le quita el sueño a Adamari López

La actriz Adamari López se ha visto estafada y por eso colgó un video donde dice: "Yo revisando todo lo que tengo en las redes sociales me he encontrado con muchísima gente que me ha enviado mensajes en donde se promociona que yo estoy vendiendo pastillas, haciendo dietas que milagrosamente te van a bajar de peso", comenzó diciendo la puertorriqueña.

A través de un video que compartió este martes desde su página de Facebook, la presentadora explicó que están usando fotos suyas que tomaron de sus redes sociales y grabaciones de cuando ella estaba en el programa Hoy Día "No caigan en ninguna de estas ventas falsas", alertó muy preocupada por la situación.

Adamari López. Fuente: Instagram @adamarilopez

"No hagan cosas extremas, no hagan cosas que no están certificadas por un doctor, aún ni siquiera cuando quizás yo se los pueda decir. Ustedes tienen que ir donde un doctor y ver si cada uno de los ejercicios que a lo mejor en un gimnasio le proponen usted lo puede hacer. Tiene que consultarlo todo con un doctor” finalizó Adamari López.

