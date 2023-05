Suga revela cuándo regresará BTS del servicio militar y "confirma" que tendrán una gira mundial

Suga de BTS continúa realizando su gira en solitario, el rapero K-Pop debutó con su álbum "D-Day" y se convirtió en el primer coreano en tener la gira más rentable en Estados Unidos. Actualmente está en la etapa asiática y muy pronto le dará cierre a su tour para irse al ejército durante el verano.

Al ser uno de los siguientes integrantes en irse al servicio militar, Suga de BTS quiso despedirse de sus fans con su primer concierto, pues asegura que era un reto que quería vivir. Además, siendo uno de los mayores de edad, deberá irse durante las siguientes semanas.

Sobre su retiro, el rapero dijo en una reciente transmisión que desea continuar su carrera hasta que tenga 60 años, pero sus fans le pidieron que lo haga hasta su último aliento. Sin duda, Suga de BTS permanecerá activo después del 2025, año en que el grupo podría regresar.

Suga de BTS revela cuándo volverá el grupo del ejército

Durante el fin de semana, Suga de BTS se presentó con éxito en Indonesia, uno de los países donde el K-Pop es muy popular. El rapero ha tenido llenos totales en cada ciudad donde se ha presentado. También preocupó a sus fans luego de su más reciente presentación, pues se encontraba un poco enfermo.

En su más reciente presentación, Suga reveló cuándo volverá BTS después del servicio militar y le dio esperanzas al ARMY para reencontrarse con el grupo. El rapero aseguró que la próxima vez que vuelva a Indonesia lo hará con sus compañeros, lo que podría tratarse de una nueva gira.

BTS canceló su gira en 2021 debido a la pandemia, desde entonces no han vuelto a dar un tour, a excepción de las fechas de Los Ángeles y Las Vegas con "Permission to Dance on Stage". El CEO, Bang Si Hyuk, aseguró que el grupo no retomará de inmediato sus actividades en 2025, por lo que su regreso podría tardar aún más después del ejército.