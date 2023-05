"Es complicado tener una relación": José Eduardo Derbez habla del distanciamiento con sus hermanos, esto dijo

José Eduardo Derbez, hijo del comediante Eugenio Derbez, se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló sobre la actual relación con su padre y con sus hermanos, Aislinn y Vadhir, con quienes protagonizó el reality show "De Viaje con los Derbez".

Fue hace unas semanas cuando Prime Video anunció el lanzamiento de la tercera temporada de "De Viaje con los Derbez". En los distintos episodios, los integrantes de la famosa familia han demostrado que tienen una excelente relación, aunque también han protagonizado distintas polémicas que "ventilan otras cosas".

Ahora, la familia volvió a dar de qué hablar después de que José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, hablara sobre la "realidad" de las distintas temporadas de "De Viaje con los Derbez". Además se tomó la libertad de opinar sobre la posible participación de su mamá, Victoria Ruffo.

Fue en la más reciente transmisión de "Venga La Alegría" en donde José Eduardo Derbez habló sobre las repercusiones que ha tenido grabar tres temporadas del reality show de Prime Video. Señaló que el proyecto los ha unido y fortalecido la cercanía que tienen cada uno de ellos.

En cuanto a su relación con sus hermanos, el también conductor de "Miembros Al Aire" dijo que últimamente ha tenido un distanciamiento con su hermano Vadhir, quien incluso no le ha respondido sus mensajes. También dijo que la distancia y sus distintos proyectos han complicado su relación.

"No lo he visto últimamente, no me ha contestado mi mensaje. Todos vivimos en lugares distintos y trabajamos bastantes, es complicado tener una relación continúa", señaló.