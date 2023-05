Shakira y Piqué se tendrán que volver a verse para acudir a una importante reunión con sus hijos

A pesar de que Shakira y Gerard Piqué están separados desde hace un año y que ya pusieron "tierra de por medio" para interactuar lo menos posible el uno con el otro, recientemente se reveló que tendrán que volver a verse, esto para acudir a una importante reunión de sus hijos, Milan y Sasha. El reencuentro entre la cantante colombiana y el exfutbolista del Barcelona surge en medio de los rumores de una pelea debido a la participación de los pequeños en el video de "Acróstico".

Según el periodista Jordi Martín, que está al pendiente de la ex pareja, el exjugador viajará en las próximas horas de Barcelona, España, a Miami, Florida, ya que cumplirá con sus días de convivencia que establece el acuerdo. Además, se llevará a sus hijos de regreso a su país natal, debido a que le corresponde pasar las vacaciones de verano con ellos, así que después de muchos meses la intérprete de "Te Felicito" se quedará sin los pequeños.

Así será la reunión de Shakira y Piqué

Sin embargo, antes de que la colombiana deje a sus hijos con su expareja, tendrá que reunirse con él en un importante evento. De acuerdo al paparazzi, el colegio en Miami en donde van Milan y Sasha, organizará una fiesta escolar a la que asistirán Piqué y Shakira como padres de familia de los menores. Según la información, este reencuentro se desarrollará entre el 2 y 3 de junio, por lo que será muy esperado para los que siguen de cerca la relación de las celebridades.

Shakira y Piqué irán a un evento escolar de sus hijos Foto: Especial

En tanto, se dio a conocer que después de la reunión escolar, el ex seleccionado de España viajará a Barcelona con sus hijos para convivir con ellos durante el verano. Hasta el momento no se sabe si Shakira también los acompañará o se quedará en Estados Unidos trabajando en su material discográfico, pues hay que recordar que aún tiene un tema pendiente con Manuel Turizo, el cual anunció pero aún no ha lanzado.

Este encuentro se da en medio de los rumores de una supuesta pelea entre la cantante y el ex defensa español después de que los niños aparecieran en el video "Acróstico", ya que supuestamente Piqué no sabía que sus hijos serían los protagonistas de este conmovedor clip. En algunos medios se ha especulado que el ahora empresario y dueño de Kosmos estaría molesto y pensando en emprender acciones legales en contra de su ex, sin embargo, hasta el momento el español no ha querido hablar al respecto.

Shakira y Piqué terminaron su relación hace poco más de un año, sin embargo, desde aquel momento no han dejado de estar en el ojo del huracán debido a sus problemas que van desde los acuerdos para estar con sus hijos hasta las indirectas que le ha mandado por medio de canciones como "Te Felicito", "Monotonía" y la más polémica "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", en donde hizo mención de Clara Chía, nueva novia del exfutbolista y por la "tercera en discordia" en su relación.

Piqué se llevará a sus hijos en verano Foto: Especial

