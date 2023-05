Nuevo golpe contra Shakira y su nuevo éxito ‘Acróstico’

La vida de Shakira sigue estando bajo la lupa y parece no encontrar paz definitiva, tras separarse del ex jugador Gerard Piqué. La cantante colombiana se mudó con sus hijos a Miami y está en proceso de edificar su nueva vida tras más de 10 años viviendo en España, al lado de quienes eran sus suegros.

Shakira y sus hijos. Fuente: Instagram @shakira

En este marco, la barranquillera presentó hace unos días la canción “Acróstico” y su video oficial se volvió viral a toda velocidad. Entre halagos, la pieza audiovisual recibió muchas críticas porque en ella aparecen Sasha y Milan, los hijos que Shakira comparte con Gerard Piqué. Sin embargo, la abogada de la artista fue la encargada de confirmar que el tema no era motivo de discusión entre la ex pareja.

Nuevo golpe contra Shakira

Ahora, tras el lanzamiento de “Acróstico”, apareció un nuevo gusto amargo para Shakira. Miles de internautas acusaron la existencia de plagio en su canción, en comparación con el tema “Te lo dije de verdad’, que pertenece a la cantautora Paula Mattheu. De todos modos, fue la propia artista española la encargada de poner paños fríos a la discusión.

“El otro día coloqué un video diciendo que me había escrito todo mundo diciendo que la canción de Shakira se parecía a ‘Te lo dije de verdad’. Pero a ver, yo en ningún momento he dicho que se plagió, que son cosas que pasan en la música, que está todo inventado, que no he inventado la rueda y que son unos acordes, una melodía parecida. Pero de verdad no creo que nadie me haya plagiado, no lo estoy anunciando ni nada de eso por favor. Que la gente deje de montarse películas, un besito”, remarcó en sus redes sociales Paula Mattheu.

Paula Mattheu posando. Fuente: Instagram @paulamattheusoficial

La aclaración por parte de la cantante española puso fin al tema en debate, pero revitalizó lo ocurrido en enero de este año con el lanzamiento de “BZRP Music Sessions #53” de Shakira. En esa oportunidad, la artista venezolana Briella denunció a la ex de Gerard Piqué por el parecido de esta canción con la suya, denominada “Solo tú”. La historia se vuelve a repetir y Shakira parece no encontrar paz.

