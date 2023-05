"Me encanta mi tono de piel": Yalitza Aparicio contesta a las críticas por su raza y modelar ropa de lujo

Yalitza Aparicio tuvo que volver a defenderse de las críticas en redes sociales debido a que hay varias personas cuestionan su participación en eventos de moda. La actriz tomó su cuenta de Instagram para contestar a estos comentarios de una forma muy elegante, pues destacó que le encanta su tono de piel, por lo que se mostró orgullosa de su raza y por supuesto, de lo que está logrando en la industria de la alta costura.

La protagonista de "Roma" recientemente fue una de las invitadas especiales al polémico desfile de Dior, que se realizó en la Ciudad de México. Para este evento importante, la actriz derrochó estilo y elegancia al lucir un vestido de encaje en color negro y con transparencias con el cual se llevó todas las miradas durante la presentación de la colección de la exclusiva firma de moda. A pesar de que la artista, de 29 años, había destacado con su look, no faltaron las críticas.

Yalitza Aparicio contesta a las críticas

Este miércoles, Yalitza compartió una fotografía en su plataforma de Meta en la que presume su glamuroso outfit, sin embargo, esta vez colocó en la descripción un poderoso mensaje en el que también contesta a sus detractores, quienes la juzgan por no parecerse a las modelos que regularmente usan estas prendas de ropa. No obstante, de una forma muy sutil, la originaria del Heroica Ciudad de Atlixco, Oaxaca, mostró que no le importan los comentarios.

Yalitza Aparicio contestó a sus detractores Foto: Captura de pantalla

“Así es, 'morena', y me encanta mi tono de piel, porque me recuerda al café que me despierta por las mañanas, y por qué no, a la canela que complementa su sabor. Que bonita noche la que nos brindó @dior en México" escribió Yali, como le dicen de cariño, en la descripción de la imagen, en la cual también se llenó de comentarios de cariño y apoyo por parte de sus compañeros en la industria y de algunos de sus más de 2.3 millones de seguidores.

“Pero que reina eres”, “Amo tus mensajes Yalitza, por los morenos piel café y canela, por los que tenemos apellidos indígenas. Me encanta que llegues tan lejos y que me representes”, "Sigue callando bocas! Exito!" “Eres grande, no por ser morena o de piel blanca, eres grande por ser como eres, Yalitza” y "A mi no solo me encanta, me fascina ese tono de piel", son algunos de los comentarios de apoyo que recibió la actriz.

Desde que comenzó en la industria después de participar en la película de Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio también ha comenzado a ser una de las celebridades que se manifiesta ante la discriminación de las personas indígenas y de aquellos de piel morena, sobre todo, en la industria cinematográfica en donde se ha pedido que se diversifique la presencia de diferentes razas.