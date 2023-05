Lisa de BLACKPINK y Taehyung de BTS presumen su amistad en Francia con estas fotos

No es un secreto que la cantante Lisa de BLACKPINK y el cantante Taehyung de BTS sean cercanos, pues desde que ambos son embajadores de la marca Celine han aparecido juntos en diversos eventos. De hecho, la primera vez que fueron captados juntos fue durante una fiesta en París en 2022 y desde entonces se ha hablado sobre su relación.

¿Lisa de BLACKPINK y Taehyung de BTS son mejores amigos?

Pese a que ninguno de los artistas de K-Pop ha hablado abiertamente sobre su amistad, lo cierto es que ambos son muy cercanos desde hace meses y recientemente tuvieron la oportunidad de posar juntos durante el evento de Celine en que se llevó a cabo en Cannes, Francia.

En las fotos, Lisa de BLACKPINK apareció con un hermoso y brillante traje negro, mientras que su compañero Taehyung de BTS lució un conjunto del mismo color, pero sin destellos. Ambos, lucían cómodos, pero no se acercaron mucho ni se mostraron muy sonrientes.

(Créditos: Especial)

Fans aceptan la amistad entre Taehyung de BTS y Lisa de BLACKPINK

"Para este punto, Lisa y Tae ya deben ser mejores amigos. No lo podemos negar", "Ya no me importa que los BLINKS odien a Tae sin ningún motivo o que los ARMY odien a Lisa. Al final van a vivir con esa amargura mientras en el mundo de los bellos y ricos van a interactuar siempre", fueron las reacciones de los fans en Twitter, quienes consideran que son muy amigos.

(Créditos: Especial)

Pese a que se ven serios en la mayoría de las fotografías, internautas afirman que se divirtieron mucho durante la fiesta de la firma, ya que en varios videos que circulan en redes se observan riendo, platicando y hasta socializando con otras personas. Además, el mismo Taehyung de BTS compartió una foto con Lisa de BLACKPINK en su Instagram y demostró que es su amiga ante todos.

(Créditos: AP)

PAL