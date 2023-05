"No fue una buena vida": la confesión más dolorosa de Tina Turner

Tina Turner es una de las legendarias artistas estadounidenses que surgió en la década de los 60 y cuya extraordinaria voz la convirtió en la “Reina del Rock'n Roll”. Su talento musical y arrolladora presencia en los escenarios cautivó al público durante más de medio siglo. Sin embargo, a lo largo de su vida la intérprete de “What's love got to do with it” fue víctima de violencia física y psicológica.

La tarde de este miércoles 24 de mayo el mundo de la música se vistió de luto después de que se confirmara la muerte de la famosa actriz y cantante, Tina Turner, a los 83 años de edad, considerada una de las grandes voces musicales de todos los tiempos.

Cuando Annie Mae Bullock -nombre real de la cantante- tenía sólo cuatro años de edad, sus progenitores la abandonaron; primero partió su madre y tiempo después su padre. La también actriz y su hermana, después fueron adoptadas por los Henderson, una familia blanca con la que inicialmente trabajó realizando tareas del hogar. A los seis años de edad, Tina Turner tuvo sus primeras apariciones en el coro de una iglesia de Brownsville, Tennessee, Estados Unidos.

Foto: @Tina Turner

Tina Turner y su violento matrimonio con Ike Turner

La música tuvo un efecto sanador desde el principio para Tina Turner, quien a los 17 años de edad se enamoró del cantante de rock y blues Ike Turner, con quien se casó en 1962, cinco años después de conocerse. Pronto, el grupo de Ike Turner perdió a su vocalista, por lo que Tina tuvo su oportunidad y, al poco tiempo, el grupo de Ike Turner incluyó el nombre de Tina (Ike & Tina Turner Revue).

El matrimonio se prolongó hasta 1976. Años más tarde la cantante acusaría de abusos y maltrato a Ike Turner en su autobiografía "I, Tina: My Life Story" (1986). Contó que durante dieciséis años junto a él sufrió continuos abusos y agresiones. Una relación tormentosa que se tornaba más violenta aún cuando el cantante se encontraba bajo los efectos de la cocaína, a la que era adicto. Incluso, llegó a contemplar la idea del suicidio, pero encontró la paz interior en el budismo y decidió divorciarse.

Durante 16 años junto Ike, Tina Turner sufrió violencia física y psicológica. Foto: Especial

Entre las cosas que sufrió la intérprete de “The Best” por parte de Ike Turner se cuentan roturas de mandíbula, de labios, articulaciones dislocadas, ojos llenos de moretones, heridas en la cara tras lanzarle café hirviendo e incluso antes de salir a cantar en más de una ocasión tuvo que tragarse su propia sangre. Todo esto llevó a Tina a tratar de suicidarse, pero en lugar de esto y consciente de que su vida era un infierno abandonó como pudo a su marido, después de el divorcio en 1978 encontró cierta paz interior en los cánticos budistas.

Tras el divorcio, la artista se encerró en su estudio y dos años después lanzó su disco "Rough" (1978). Durante algunos años la cantante optó por adoptar un bajo perfil y actuar en pequeños locales para grupos reducidos de público. Fue hasta 1983 que se prodigó con una canción grabada en Gran Bretaña titulada "Let´s Stay Together", todo un éxito musical que cautivó a británicos y estadounidenses y que impulsó su carrera para convertirla en una estrella internacional.

Con su voz enérgica, sus piernas de baile y su presencia arrolladora en el escenario, Tina fue enlazando discos, empezando el exitoso "Private Dance" (1984), al que siguió "Break Every Rule" (1986) y "Foreign Affair" (1989).

En 1958, cuando Tina tenía sólo 18 años de edad, se convirtió en madre de Craig tras una breve relación con Raymond Hill, saxofonista del grupo, cuyo primer gran éxito fue A Fool in Love en 1960, el mismo año en el que nacería su segundo hijo, Ronald. Dos años más tarde, cuando Ike y Tina se unieron en matrimonio, en Tijuana, México, la cantante adoptó a los dos hijos de su marido Ike y Michael, posteriormente estaban esperando un hijo, pero Tina abortó al enterarse que su ahora esposo estaba esperando un bebé con otra mujer.

La violencia que sufrió durante años por parte de Ike Turner le generó estrés post-traumático. En su libro biográfico “My Love Story” la artista reveló que cuando intentó suicidarse con pastillas, Ike respondió sólo con un "deberías haber muerto".

"No fue una buena vida. Lo bueno no balanceó lo malo", confesó Tina Turner tras difundirse el documental “Tina” (2021), el cual se transmite en la plataforma de HBO Max.

Los hijos de Tina Turner y su trágica historia

Tina Turner fue madre cuatro hijos. Craig Raymond Turner y Ronnie Renelle Turner fueron hijos de sus respectivos matrimonios con Ike Turner y Raymond Hill; mientras que Ike Turner Jr y Michael Turner fueron adoptados, algunos de ellos con finales trágicos.

Craig Raymond fue el primero de sus hijos y nació cuando la cantante tenía 18 años. Tuvo una carrera deportiva que lo llevó a ser seleccionado en el Draft de la NBA en 1967 por los 76ers de Filadelfia, aunque decidió jugar en la liga italiana antes de regresar a Estados Unidos y jugar en el equipo que, originalmente, lo había seleccionado, aunque sin éxito.

Tina Turner tuvo cuatro hijos: Craig Raymond Turner, Ronnie Renelle Turner, Ike Turner Jr y Michael Turner. Foto: Especial

En 2018 se suicidó en un estudio en California. Según palabras de su madre todo pudo deberse a sentirse solitario y fue el momento más triste de su vida como madre. “Dije mi último adiós a mi hijo, Craig Raymond Turner, cuando me reuní con familiares y amigos para esparcir sus cenizas frente a la costa de California. Tenía cincuenta y nueve años cuando murió tan trágicamente, pero siempre será mi bebé”.

La vida fue diferente para Ronald Turner, el segundo hijo quien se dedicó a la música y la actuación, para después convertirse en corredor de bienes raíces en Los Ángeles. Su vida se apagó en el 2022 a causa de problemas respiratorios. “Dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi querido hijo”, dijo aquella vez Turner.

Ike Turner Jr. siguió los pasos de su madre adoptiva y logró un Grammy. Para él, su verdadera figura materna fue la exitosa cantante que lo vio crecer desde los dos años. Michael Turner desarrolló una vida fuera de los espectáculos.





