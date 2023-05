Integrante de Acapulco Shore revela que dos de sus amigos lo internaron en una clínica de rehabilitación

Uno de los personajes que se ganó el cariño del público de Acapulco Shore es Eduardo “Chile”, con su irreverencia y buen humor, el influencer cautivó a los espectadores quienes no se pierden los episodios en los que la estrella brilla gracias a las fiestas, paseos y romances junto a otros de los integrantes.

Pero para demonstrar que no todo es “miel sobre hojuelas” en la vida de un famoso, Chile estuvo como invitado al podcast de Karime Pinter y confesó uno de los pasajes más fuertes que han pasado en su vida en los que están involucrados Jawy y la misma Karime, el famoso no se guardó nada y describió una difícil situación.

Ya en el episodio completo Chile da a conocer cómo fue el momento en el que decidió aceptar la ayuda que le brindaron sus amigos, ya que buscaban combatir su adicción con algunas sustancias nocivas para su salud, la celebridad aseguró que hubo personas que lo mantuvieron al tanto de los planes de sus seres queridos.

Lo primero que puso sobre la mesa es que le gustaba mucho la fiesta y bromeó con que estaba “poseído por el monstro del alcohol” y que su estado emocional ya no era nada bueno, además junto a Karime describieron algunas de las situaciones en las que Chile los hacía saber que necesitaba ayuda.

“Yo me acuerdo de que siempre les decía a ti y a Jawy ‘cuando vean que ya me estoy pasando de lanza engranjenme, pero siento que yo se los decía como el cachito de conciencia que todavía había dentro de mí, como que decía eso porque siento que ya todo lo hacía inconscientemente”

Chile agradeció a Karime y Jawy, ambos compañeros de “Aca Shore”, quienes le sugirieron un lugar para tratar su adicción al alcohol, pues revisaron que su vida ya no era normal sin tomar alguna copa, en ese momento hubo un distanciamiento, por lo que buscaron ayuda profesional y aunque le costó mucho trabajo aceptar, lo hizo.

“Yo ya estaba mal, ya llevaba tiempo sintiéndome mal, no era diario (la fiesta), tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, no era diario, pero si ya era un circulo de no acabar, de despertarte y sentirte mal, deprimido, vacío, que nadie te quiere, si era muy feo, y otra vez ir a la fiesta, pensamientos estúpidos, ansiedad”, enlistó.