Santa Fe Klan confía en su música y busca colaboración con 50 Cent

Tras haber participado en el soundtrack de Black Panther, hacer una colaboración con Los Ángeles Azules y su polémica relación con Karely Ruíz, Santa Fe Klan quiere enfocarse en su música y ya está buscando hacer un tema con 50 Cent. “Queremos hacer una canción con el rapero, estamos en el proceso, en el barrio siempre hemos admirado mucho el hip hop, siempre nos ha gustado y pues hay artistas con los que nosotros tenemos un sueño que queremos cumplir, Snoop Dog fue uno de ellos, pero vamos por 50 Cent, quiero grabar una rola con él, y mi mánager me ha dicho que sólo falta que nos juntemos, queremos también trabajar con Eminem”. Aseguró en entrevista el intérprete quien se encontraba en el estudio por un tema que hará con Cartel de Santa.

El músico originario de Guanajuato, busca diversificar sus creaciones, por eso está en constante material para componer, “quiero llegar a todo el mundo, por eso busco en diferentes países que es lo que suena, quiero que la música que se hace en México suene en todo el mundo, aquí hay combinación a todas partes del mundo, a través de la cumbia, el regional, hay para elegir, y por estoy en la búsqueda de otros ritmos”.

Y agregó, “es por eso que saque el disco “Todo”, porque contiene eso, de todo tipo de géneros, trae bachata, regueton, cumbias, rap, acústicas, el regional, trae hits, pero quiero ponerlo en los conciertos y que bailen tanto, niños, señores, mujeres, hombres, no me quiero enfocar en un público, es lo que quiero, llegar a que se expanda la música de Santa Fe, y no sólo de mí, sino de México, yo soy fan de muchos artistas mexicanos, que ahora tengo la oportunidad de conocer y cantar con ellos”.

Y su misión de expandir su música tiene varios caminos, “tenemos varios proyectos invitaciones de promotores, pero estamos poniendo nuestro granito de arena con la gente del barrio, voy a llevar a diferentes artistas porque quiero hacer un show gratis, lo único que voy a pedir es que lleven medicinas, recursos para la gente que está enferma, sillas de ruedas y todo ese rollo, estamos haciendo lo que podemos para ayudar a la gente, se que en México hay mucho talento, solamente que siempre hemos escuchado artistas de otros países y es momento de escucharnos a nosotros mismos”.

Santa Fe Kan participa con una canción en el soundtrack de Rápidos y Furiosos. Foto: Cortesía

Su identidad

El rapero se distingue por su particular estilo, aunque para él su vestimenta es algo que no le causa problema, “siempre me fijo en que sea ropa grande, que sea XL, entre más grande es mejor, para mi es como más flow, compro camisas en el tianguis, porque en las plazas o en tiendas reconocidas no hay tallas tan extras, no me fijo en las marcas, sólo en los colores.

POLÉMICA

Su repentina relación con la influencer Karely Ruiz causó muchos comentarios en redes sociales, pero tranquilamente Santa Fe Klan aclara su interés, “todo comenzó con un beso, ya que grabamos una canción de reguetón, además del video, y todo ese proceso estuvo muy bueno, me gustó”.

Datos

Se encuentra escribiendo un disco de rap, y otro de regional

Participa con una canción en el soundtrack de Rápidos y Furiosos

Nació y creció en la colonia Santa Fe de la ciudad de Guanajuato

Ha colaborado con Alemán, Nanpa Básico y Run the Jewels

LSN