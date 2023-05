Así responde Santa Fe Klan a las acusaciones de que es un mal padre

Recientemente, el cantante y compositor mexicano Santa Fe Klan respondió a las críticas que ha recibido en las últimas semanas por su papel como progenitor, pues usuarios en redes sociales lo han acusado de ser un mal padre para su hijo Luka, a quien procreó con la influencer Maya Nazor.

¿Qué dijo Santa Fe Klan tras las acusaciones en redes?

Tras confirmar su relación con la influencer Karely Ruiz, el rapero de 23 años ha recibido toda clase de críticas, pues lo han tachado de descuidar a su bebé. Ante esto, a través de su cuenta de Instagram el intérprete de "Así soy" estalló ante dichos señalamientos y demostró que ama a su hijo Luka aunque no pasa todo el tiempo con él.

Asimismo, mencionó que no es su deber andar compartiendo su labor como padre con personas que no conoce. "No tengo porque demostrarle o enseñarle a toda la gente los momentos que vivo con mi hijo y mi familia. Los valores de mis padres me enseñaron a cumplir con todas mis responsabilidades. Ya dejen de meterse en cosas que no saben. Sean felices y déjenos ser felices. Te amo Luka", escribió en su post el compositor de 23 años, quien en la imagen carga entre sus piernas a su pequeño bebé.

(Créditos: Instagram/@santa_fe_klan_473)

Maya Nazor niega que sea un al padre

Maya Nazor, expareja del cantante, también ha desmentido que Santa Fe Klan sea un mal padre para Luka pues, aunque no ha mencionado si cumple con sus obligaciones, tampoco se ha quejado al respecto. De hecho, recientemente reveló que ella no ha solicitado una pensión de 200 mil pesos como se especuló en redes, asimismo, aclaró que no existe ningún papel que compruebe dicho rumor.

Sin embargo, en redes sociales el rapero no ha dejado de ser acusado de abandonar a su familia, pues en Instagram es común leer críticas contra su forma de criar. "Ay mijo mejor dedícale tiempo a tu hijo", "¿Hace cuánto no miras a tu hijo?", "Espero que Luka no vea todo lo que haces" y "Debes hacerte cargo de tu hijo primero, poco hombre", son algunos de los comentarios.

