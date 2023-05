“Es un secreto bien sabido”: un exalumno de la Academia confesó que cantó para el crimen organizado

El pasado 20 de mayo, Raúl Sandoval y Germán Lizárraga fueron invitados especiales en el programa La Saga, conducido por Adela Micha. Durante su participación, ambos sorprendieron a todos al confesar que han cantado para personas relacionadas con el crimen organizado mexicano.

Fue el propio Sandoval quien reveló que en varias ocasiones ha sido contratado para amenizar reuniones de este tipo.

"Es un secreto a voces, porque todos lo hacemos. Además, no te dicen específicamente para quién vas a cantar, solo llegas al lugar y te das cuenta de quién te contrató", confesó el exacadémico.

El exparticipante del reality musical “La Academia”, mencionó una anécdota en la que asistió a un evento hace aproximadamente quince años, sin conocer la naturaleza de la celebración.

"Llegas al lugar, dices 'hola señor, ¿qué tal?, mucho gusto, a la orden', pero te tratan como todo un caballero", relató Sandoval.

En cuanto a su experiencia en estas fiestas, Raúl Sandoval aseguró que siempre ha sido tratado con amabilidad y nunca ha tenido problemas.

Además, reveló que siempre le han pagado lo que él ha solicitado: "La verdad es que a mí me ha ido bien y me han tratado de maravilla. Siempre me han pagado lo que pido", concluyó.

¿Quién es Raúl Sandoval?

Raúl Sandoval es un cantante mexicano que ganó reconocimiento a nivel nacional por su participación en la tercera generación del programa de televisión mexicano "La Academia".

"La Academia" es un concurso de canto en el que los concursantes compiten por convertirse en cantantes profesionales y obtener un contrato discográfico.

Sandoval se destacó por su talento vocal y carisma durante su participación en el programa, lo que le permitió ganar popularidad entre los espectadores. Después de su paso por el programa, continuó su carrera musical, lanzando su propio material discográfico y participando en diversos proyectos artísticos.