"El Nervio del Volcán": Caifanes, presagio y la estrecha relación que guarda con el Popocatépetl

"El Nervio del Volcán", el cuarto disco de estudio de la icónica banda mexicana Caifanes, cumple el 28 junio 29 años desde su lanzamiento, mismo que en aquel momento parecía un presagio de lo que sucedería el 21 de diciembre de 1994, cuando después de un largo letargo 67 años, el actividad volcánica del Popocatépetl se reanudaría.

Aunque las intenciones de los músicos pueden ser interpretadas de diversas formas, es innegable que existe una conexión simbólica y emocional entre ambos elementos. A continuación hablaremos de ambos elementos por medio de técnicas historiográficas.

El volcán Popocatépetl, ha sido durante siglos una fuente constante de asombro y preocupación. Con una historia marcada por su actividad volcánica, este coloso ha dejado una huella imborrable en la memoria de aquellos que habitan sus cercanías.

El pasado 21 de mayo, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió un comunicado, en que que señalaba tras una evaluación exhaustiva de la actividad del volcán Popocatépetl, se tomó la decisión de cambiar el nivel de alerta del semáforo volcánico al color "Amarillo Fase 3".

Al igual que el volcán Popocatépetl, el álbum "El Nervio del Volcán" se erige es poderoso testimonio de energía y pasión. Las canciones que lo conforman parecen emerger desde lo más profundo de la tierra, resonando con una fuerza arrolladora.

Por otro lado, las letras del álbum evocan imágenes y metáforas que podrían ser interpretadas como analogías a la naturaleza volcánica. La furia contenida en "Afuera" podría ser equiparada a la energía acumulada en el interior de un volcán, a punto de estallar en un torrente de lava y cenizas.

Mientras que canciones como "Hasta que dejes de respirar" o "Amanece" nos transportan a paisajes envueltos en una atmósfera volcánica, donde el peligro y la belleza de la naturaleza coexisten.

Por otro lado, el nombre del álbum, "El Nervio del Volcán", evoca una imagen poética y poderosa del coloso. Por otro lado la tapa del disco es una obra de los artistas gráficos de la BMG, en la que explora la imagen del Popocatépetl con un fumarola vista desde el Paso de Cortés y editada con un tono azul.

"El Nervio del Volcán" es descrito por el propio Saul Hernández como una ironía y una consecuencia de los grupos de rock, pues estos tiene la peculiaridad de juntar quienes no deben estar juntos.

“Es un muy buen disco que creo que vendió mucho también por el trabajo que hicimos con los otros álbumes. Gracias al Disco Negro, El Diablito, El Silencio y todo el trabajo que hicimos de por medio. Pero en ese momento no fue nada más el álbum, creo que había toda esa necesidad, esas expectativas y muchas cosas más; Sabo y Diego se salieron en el proceso, no sabíamos qué iba a pasar si seguíamos adelante. Los grupos de rock tenemos la peculiaridad de juntarnos quienes no deben estar juntos y sin embargo, se dan cosas muy padres también; entonces, es una ironía”. Saul Hernández acerca de "El Nervio del Volcán".