MasterChef Celebrity: el emocionante momento en que el padre José de Jesús llora y desnuda su alma frente a los chefs

La noche de este domingo se llevó a cabo el segundo episodio del programa MasterChef Celebrity, mismo que estuvo cargado de emociones, pues parece que nació una rivalidad entre Poncho Denigris y Jorge "Travieso" Arce, pues al parecer ambos son muy "carrilludos". Sin embargo, hubo un momento en que todos se conmovieron durante la evaluación del padre José de Jesús.

El segundo reto del reality show lo llevaron a cabo de manera individual y consistió en elaborar un platillo con ingredientes con un color determinado. Todos sacaron sus mejores habilidades para impresionar a los chefs Herrera, Téllez y Cadena, pero a la hora de deliberar todos coincidieron con que el peor fue el del representante de Dios.

Las palabras de los jueces resonaron en el padre José de Jesús y más en sus compañeros, pues al ser un hombre tranquilo y amable no les gustó verlo cabizbajo. No obstante, todo cambió en el siguiente reto, pues la chef Zahie Téllez se acercó para inspeccionar la elaboración de su plato y brindarle unos consejos que pudieran ayudarle; él no los echó en saco roto.

El padre José de Jesús conmueve a MasterChef Celebrity

Ya en el reto de eliminación los chefs analizaron con lupa todos y cada uno de las creaciones gastronómicas de los participantes a excepción del de Eduardo Capetillo Gaytán, quien tras presentar un platillo estético se ganó la admiración del fotógrafo Ignacio Urquiza y con ello un pase directo al balcón.

Cuando tocó el turno del padre José de Jesús aseguró que el nombre de su platillo es "El valor de los consejos" porque atendió las indicaciones que le dieron cuando estaba en la cocina. Una vez que lo analizaron, sólo le reprobaron un poco la mayonesa que intentó hacer, pero le dieron el visto bueno.

Apenas escuchaba las palabras de los expertos no pudo evitar romper en llanto y explicar que prácticamente le puso el corazón a la preparación del plato. Sus compañeros y hasta Claudia Lizaldi se conmovieron demasiado que tampoco evitaron que una lágrima rodara por sus mejillas.

