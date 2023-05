Toma asiento antes de conocer los actores de “Yo soy Betty, la fea” que eran esposos en la vida real

“Yo soy Betty, la fea” es la gran telenovela colombiana que cuenta con 23 años de vigencia ya que sigue dando de que hablar tanto dentó como fuera de la pantalla chica. La novela cambio la forma de hacer televisión en todo el habla hispana, pues dejo muy mal parados los estereotipos de bellezas que se solía ver en otras producciones.

Recordemos que Ana María Orozco (que interpretaba a Betty) hizo una gran pareja en el set con Jorge Enrique Abello (don Armando) donde intentaban salvar la empresa Ecomoda a pensar de estar llenos de deudas y contar con una familia que no ayudaba para nada. Es evidente que la trama cautivo a todos donde se convierto en todo un éxito.

Los protagonistas de Betty, la fea. Fuente: Instagram @bettylafeaofficial

Estos eran los actores que eran esposos en “Betty, la fea”

En “Yo soy Betty, la fea” hay dos personajes que se llevaron el corazón de toda la audiencia y que fuera de cámara tenían un vínculo muy especial. Uno de ellos es lógoco que hablamos de Betty, uno de los personajes más queridos y amados en décadas. El otro gran personaje no fue don Armando sino, Hugo Lombardi el diseñador Gay que tenía un ego como pocos.

La conexión entre Ana María Orozco y Julián Arango (el diseñador de modas) era que estaban casados cuando comenzó a rodar la telenovela. De todos modos, el amor entre estos dos actores no duro mucho tiempo ya que se separaron al año de haber contraído matrimonio y en medio del éxito televisivo.

Ana María Orozco y Julián Arango. Fuente: Twitter @ShowmundialShow

Definitivamente, “Yo soy Betty, la fea” se convirtió en un gran escándalo dentro del set de filmación, pues la ex pareja no se podían cruzar y tenían que filmar todo por separado para que no se complique más las cosas. De igual manera, hoy en día los actores han superado sus diferencias y se han vuelto muy amigos.

