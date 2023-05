¡No la perdonan! Martha Higareda comparte sus mejores fotos en la playa y haters le recuerdan sus "anécdotas"

En las últimas semanas la actriz Martha Higareda ha dado mucho de qué hablar y se ha convertido en el blanco de los memes en las redes sociales, esto debido a las "anécdotas" que ha contado y que han calificado como mentiras. Sin embargo, la bella tabasqueña sigue siendo muy activa en sus redes, y fue en Instagram donde compartió un reel con sus mejores fotos en la playa, pero los haters no la perdonan y así le recordaron sus historias.

La estrella de cine, de 39 años, que lleva varios mucho tiempo viviendo en Estados Unidos donde ha grabado películas y series, sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías en las que se dejó ver con atuendos coquetos y juveniles, instantáneas en mini vestido y traje de baño, con las que confirma que no sólo es una de las más bellas del espectáculo, también tiene el mejor estilo.

Martha enamora con sus mejores looks. Foto: IG @marthahigareda

Martha Higareda comparte sus mejores fotos en la playa

La también locutora compartió en la popular plataforma de Meta un clip con el que dejó boquiabiertos a sus fans, pues Higareda se lució presumiendo su curvilínea silueta con atuendos muy chic, coronándose como una de las reinas de estilo de la farándula, pues sin duda la tabasqueña ha sabido colocarse como un referente de moda cuando de outfits para la primavera y los días de calor se trata.

El video, que sólo dura unos segundos, y que musicalizó con la canción "Where The Adventure Begins" del cantante estadounidense Tim Halperin, la hizo recibir más de 135 mil "me gusta" y cientos de comentarios, muchos de ellos positivos en los que reconocen que es una mujer muy hermosa, sin embargo, también los haters se hicieron presentes y le recordaron sus "anécdotas".

La actriz luce bellísima. Foto: IG @marthahigareda

Martha Elba Higareda Cervantes, nombre real de la actriz originaria de Tabasco, es una de las celebridades mexicanas que decidió probar suerte en el cine de Hollywood, teniendo ya importantes participaciones, con películas como "Lies in Plain Sight" y "McFarland, USA", también en algunas series entre las que destacan: "Steven Universe", "Altered Carbon" y "Queen of the South".

Higareda es una de las artistas consentidas del medio del espectáculo en México, pues ganó fama desde que era una adolescente con su participación en exitosas cintas, siendo "Amarte Duele" una de las más recordadas por su público. Ahora, después de 20 años, sigue conquistando con su belleza, sobre todo cuando se trata de looks reveladores y arriesgados como los que presume en su cuenta de Instagram.

Le llueven los comentarios

"Mientemeeee, como siempreeeee, por favor mientemeeeeee", "Así es jordi. Yo inspiré la película de Moana", "Así es Jordi me acabe el Mario bross a los 3 años", "La torre de pisa yo la incline yordi", "Jordi conoces Puerto escondido? Pues yo lo escondí", "No me digas tú eres Ariel la sirenita pero cambiaste tu voz para tener pies", "Asi es Yordi. Los extraterrestres vinieron por mi cuando tenia 4 meses. Me enseñaron como viajar en el tiempo y escribí la película de Back to the Future", son sólo algunos de los mensajes que los usuarios de la famosa red le dejaron.

Le llueven los comentarios de los "haters". Foto: IG @marthahigareda

Aunque no todo fue negativo, pues Martha cuenta con fieles admiradores que la defendieron, aunque en realidad la actriz ha tomado todo el tema de la mejor manera, pues lejos de mostrarse molesta, en otras plataformas como Twitter ha confesado que la han hecho reír mucho con los memes que han hecho de sus historias: "Amo estas evidencias! Que risa son lo máximo !", escribió.

"Que fácil joder detrás de una pantalla de celular, no aprendemos, no hagas lo que no te gustaría te hicieran, dejen vivir en paz a los demás", "Hermosa !!!!! No entiendo el hate de la gente , porque hay tanto odio en las redes sociales??", "Por qué tanto hate? Quién les hizo tanto daño gente ? Martita la más hermosa", "Por gente como ustedes el mundo está cómo está, NO ENTIENDEN, eso es BULLING, que hacen en está cuenta sólo juzgan, sin comprender nada y de EMPATÍA no tienen ni idea" y "Por qué la atacan tanto? Qué hay dentro de ustedes", fueron los mensajes que recibió para defenderla.

