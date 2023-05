María León podría pagar millonaria multa tras equivocarse al cantar el Himno Nacional

María León se encuentra en el ojo del huracán debido a que se equivocó al cantar el Himno Nacional mexicano durante la Serie de la Ciudad de México de MLB entre los Padres de San Diego y los Giants de San Francisco. La actriz y cantante además de ser objeto de burla en redes sociales y duramente criticada por los usuarios, podría enfrentar una multa por parte de las autoridades tras cometer un error en contra de uno de los símbolos del país.

El domingo se realizó el encuentro entre los dos equipos de Grandes Ligas de Béisbol, los cuales llegaron a la capital del país. La encargada de entonar el Himno Nacional fue la ex vocalista de Playa Limbo, quien lamentablemente falló en la primera estrofa de lábaro patrio y de inmediato fue señalada por medio de redes sociales como Twitter, en donde se colocó entre las principales tendencias debido a las duras críticas que le hicieron.

¿María León pagaría una multa por equivocarse en el Himno Nacional?

Según información brindada por Gobernación, y de acuerdo a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno, toda aquella persona que altere alguno de los símbolos patrios será acreedora a una sanción acorde a la gravedad de la infracción. En el caso de María León habría cometido una violación debido a que modificó la letra del Himno Nacional durante su interpretación en el juego de béisbol, por lo que podría ser acreedora a una sanción económica.

"Queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del Himno Nacional y ejecutarlo total o parcialmente con composiciones o arreglos. Asimismo, se prohíbe cantar o ejecutar el Himno Nacional con fines de lucro", se establece en la ley, en la que también se explica que aquellos que comentan una alteración a uno de los símbolos nacionales será acreedor a una multa equivalente a uno a doscientos salarios mínimos, o hasta un arresto por 36 horas.

Hasta el momento, las autoridades, ni la propia artista, de 37 años, han dado a conocer si tendrá que pagar la sanción económica, o bien, Gobernación no la considera una falta grave, como fue el caso de otras celebridades como Ángela Aguilar quien interpretó el Himno Nacional en una pelea de Saúl "Canelo" Álvarez", o Pablo Montero, así como otros intérpretes que han sido víctima de los nervios.

En tanto, María León ya tomó sus redes sociales para pedir disculpas tras equivocarse y modificar la letra del Himno Nacional. “Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional.Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa”, expresó por medio de su Twitter.

María León se equivocó al interpretar el Himno Nacional IG @sargentoleon

