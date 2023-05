Héctor Parra: posponen audiencia del actor, esta es la nueva fecha

La tarde de este jueves 18 de mayo se realizaría la última audiencia de Héctor Parra en la que un juez emitiría una resolución de su caso por el delito de corrupción de menores en contra de su hija Alexa Hoffman, sin embargo, y luego de algunas horas se informó que fue pospuesta debido a que al actor argumentó problemas de salud.

En una primer audiencia realizada el pasado 11 de mayo del mismo mes, el actor fue absuelto de siete cargos por abuso sexual, lo que generó gran expectativa en la opinión pública ya que estaba a un paso de recobrar su libertad. Entonces las representantes legales de ambas partes, Samara Ávila (Héctor "N") y Olivia Rubio (Hoffman), dieron sus declaraciones ante los medios de comunicación generando confusión

Daniela Parra, hija del actor, compartió un mensaje a través de su cuenta de Twitter donde señala que la audiencia se reprogramó para el próximo 25 de mayo a las 15:00 horas por “cuestiones de salud” de su padre. Además, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido y de nuevo pidió oraciones para que pueda recuperarse pronto.

“Hablé con él en la mañana y se sentía mejor, pero bueno, así las cosas. Me queda claro que los tiempos De Dios son perfectos y a esperar nuevamente. Gracias a todos por seguir en la lucha con nosotros, me queda clarísimo que no estamos solos y a seguir en la lucha siempre hasta ver a mi papá libre. Por favor les pido que lo tengan en sus oraciones para que se cure rápidamente y siga siendo el roble que siempre ha sido”, escribió la joven.

Audiencia genera confusión

Aunque en un primero momento se informó que la audiencia del Héctor Parra cambiaría de fecha, la mañana de este mismo jueves Daniela Parra compartió un mensaje en redes sociales con el que confirmaba este para continuar con el proceso legal de su padre y comenzaría en punto de las 17:00 horas.

“Nuevamente digo, al parecer la ‘justicia’ es expedita, pero no para todos. Dios y la verdad están con nosotros y por más que nos quieran tirar nos hacen más fuertes, se toparon con pared”, escribió la joven en su cuenta de Twitter.

La defensa de Alexa Hoffman emitió un comunicado confirmando lo dicho por la hija mayor del actor: “En respuesta al auto del día de ayer en el que nos notificaron el cambio de fecha de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, esta asesoría jurídica interpuso el recurso legal conducente a fin de que se respete el debido proceso y los derechos de las partes, obteniendo de manera favorable la revocación del cambio de fecha”.

