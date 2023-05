¡Alicia Keys enamorada de México! Visita las pirámides de Teotihuacán antes de su concierto

Alicia Keys es una de las cantantes más icónicas en la industria y continúa dejando huella con su más reciente gira en la que ha sorprendido a los fans con invitadas especiales, como Karol G. Esta vez se encuentra en México y una de las visitas obligadas fueron la pirámides de Teotihuacán donde quedó flechada por los paisajes y la cultura, tal y como lo compartió a través de redes sociales con una serie de postales que acompañó con un tierno mensaje.

La cantante neoyorquina visitará algunas de las principales ciudades del mundo con su “Alicia + Keys World Tour” en la que deleitará al público con éxitos que continúan conquistando generaciones, algunos de ellos interpretados también en español para Latinoamérica por artistas que gozan de gran popularidad. Aunque en medio de su apretada agenda se ha tomado el tiempo de visitar lugares importantes que el destino le ofrece.

Alicia Keys en las pirámides de Teotihuacán. Foto: IG @aliciakeys

Este miércoles 17 de mayo la cantante se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, pero antes hizo una parada junto a su familia en las pirámides de Teotihuacán donde disfrutó de un paseo en globo aerostático, champagne y caminata por la zona arqueológica. “México, ya me estás quitando el aliento. ¡Ciudad de México, no veo la hora de celebrar contigo esta noche!”, es el mensaje con el que acompañó las postales.

Alicia Keys sorprende con invitadas

Alicia Keys no sólo ha dejado sin aliento a sus fans, pues conocidas cantantes han expresado haber cumplido uno de sus sueños más grandes luego de compartir el escenario con ella como invitadas especiales. La primera fue la trapera argentina Cazzu, quien fue presentada como “una gran artista y gran mujer” antes de interpretar “Underdog” durante el concierto en Buenos Aires.

Alicia Keys visita la zona arqueológica. Foto: IG @aliciakeys

“Ayer me pasó esto, que ni la imaginación me había alcanzado para soñarlo. Alicia Keys, you’re the most beautiful human I have ever met! Gracias”, escribió la novia de Christian Nodal en su cuenta de Instagram junto a fotografías que muestran más de su colaboración.

En Bogotá, Karol G subió al escenario junto a Alicia Keys para interpretar “No One”, uno de los temas más importantes de la artista estadounidense. “La vida no para de sorprenderme (…) Gracias, reina, por este momento y por compartir conmigo una de las canciones más icónicas de tu carrera en mi amado país”, escribió “La Bichota” en sus redes sociales.

“Se queda en mi corazón para siempre. Esto es para mí algo que ni en mis sueños pude haber realizado, estoy contentísima”, dijo Ángela Aguilar en entrevista para “Ventaneando” luego de haber compartido escenario con Alicia Keys durante su concierto en Monterrey donde interpretaron “La Malagueña” y “Looking for Paradise”.

SIGUE LEYENDO:

Ángela Aguilar cumplió el mismo sueño que Karol G y lo presumió en redes

ÁNGELA AGUILAR: Estas son las tres ARTISTAS internacionales que más admira | VIDEO