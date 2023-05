“Solo lucho por tranquilidad”: Eduin Caz preocupa a sus fans tras inquietante mensaje en redes

Eduin Caz causó una gran preocupación entre sus fans durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en su perfil oficial de Instagram en la que dejó en evidencia que pese al éxito que está teniendo con Grupo Firme, en el plano personal no la está pasando nada bien, por lo que sus palabras generaron todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde el famoso cantante nacido en Culiacán, Sinaloa realizó la publicación en cuestión, la cual, estuvo conformada por múltiples fotografías de los conciertos que ofreció con Grupo Firme el pasado fin de semana dentro de la gira denominada “Hay que conectarla” y en dichas imágenes quedó en evidencia el arrollador éxito que tiene en el plano profesional, no obstante, el texto que escribió para acompañar su post dejó en evidencia que su estado de ánimo no es el mejor.

“Así otro fin de semana en el cual solo lucho por una tranquilidad emocional, pero sigo fallando” fue el texto que escribió Eduin Caz en su publicación, la cual en pocas horas acumuló más de 200 mil likes, además, las palabras del cantante generaron todo tipo de reacciones entre sus fans, pues mientras algunos trataron de animarlo , otros aprovecharon para dejarle en evidencia que si no está en un buen momento fue por sus propias acciones y le recordaron la infidelidad por lo que su esposa Daisy Anahy tomó la determinación de dejarlo, además, lo señalaron de haber perdido la humildad, no obstante, el cantante decidió no emitir ninguna respuesta.

Como se mencionó antes, esta no es la primera vez que Eduin Caz causa preocupación entre sus fans por su estado anímico desde su separación de Daisy Anahy, quien se encuentra esperando al que será su tercer hijo con el cantante, quien también ha dejado en evidencia que el hecho de estar lejos de sus hijos también lo ha afectado por lo que en un par de ocasiones le ha pedido a su esposa que ya lo perdone, no obstante, la influencer se ha mantenido firme en su decisión.

Eduin Caz perdió 20 kilos en tres meses

La separación de Eduin Caz y Daisy Anahy, no solo le ha producido cosas negativas al vocalista del Grupo Firme pues desde su regreso a la soltería se ha enfocado en trabajar su cuerpo en el gimnasio y hace apenas unos días mostró los resultados pues presumió que bajó 20 kilos en tres meses, no obstante, su video generó una gran polémica pues se grabó en ropa interior frente a un espejo y las imágenes fueron más que reveladoras.

Cabe mencionar que, la nueva imagen de Eduin Caz también generó polémica debido a que en su abdomen se le notaron algunas cicatrices que habrían dejado en evidencia que se sometió a una cirugía estética para reducirse el abdomen, por lo que dichas imágenes generaron polémica y pusieron en tela de juicio su disciplina en el ejercicio y su sinceridad con sus fans.

