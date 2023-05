Javier Bardem respeta las diferencias y da vida al Rey Tritón en "La Sirenita"

Con más de 30 años de carrera actoral, Javier Bardem busca proyectos que rompan fronteras y enseñen a la gente a aceptarse tal y cómo son ellos y los que los rodean, porque considera que al final, son más las cosas que nos unen como sociedad, que las que nos alejan.

De ahí que aceptó formar parte del live action de “La Sirenita”, en donde interpreta al “Rey Tritón”, una película que causó mucho polémica en redes sociales por la elección de la actriz Halle Bailey como “Ariel”, por su tono de piel, pero que ha dejado impactado al público con su interpretación.

“Creo que este proyecto propone una diversidad extraordinaria en el casting y la película misma analiza esa pluralidad de una forma distinta, de que somos diferentes pero al mismo tiempo nos une el mismo dolor y la misma alegría. Entonces no hay que temerle tanto ni rechazarlas, si no entender que lo importante es crear puentes, no alimentarlos a través del odio”, afirmó el intérprete.