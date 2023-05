Alicia Machado demuestra que después de los 40 se puede lucir increíble con un mini vestido de lentejuelas

Alicia Machado cautivó a sus millones de fanáticos en las redes sociales con un look moderno y chic con el que se robó todas las miradas. En su cuenta oficial de Instagram, la exMiss Universo, originaria de Venezuela, compartió un clip en el que dejó ver el detrás de cámaras de una sesión de fotos, imágenes en las que se lució con un mini vestido rosa de lentejuelas con el que demostró que después de los 40 años se puede lucir increíble en ese estilo.

La guapa actriz y modelo, de 46 años, comenzó su carrera en el medio el espectáculo luego de ser coronada como Miss Universo en el año 1996, y aunque se enfrentó a la polémica por su peso, la también empresaria ha sabido conservar una espectacular figura que es admirada por sus millones de seguidores, quienes nunca pierden la oportunidad de demostrarle su admiración y cariño.

Alicia Machado enamore en mini vestido rosa

Machado es una de las exreinas de belleza más populares y queridas, actualmente cuenta con una gran cantidad de fanáticos en redes sociales como Instagram, donde suma 2 millones de seguidores, con quienes comparte constantemente fotos y videos de su vida profesional, sesiones de fotos en las que se luce con looks a la moda y sofisticados con los que resalta su hermoso rostro y curvilínea silueta.

Alicia se confirma como ícono de moda. Foto: IG @machadooficial

"Mientras más descubro el poder de La Verdad, más es el silencio que me provoca Guardar más es el silencio. El que necesito respirar! Bendecida Absoluta y libre como el aire del mar! Celebrando la vida y las ganas de seguir descubriendo que mas tiene el destino para mi y mis seres querido ! Happy Mother’s Day #photoshoot by @angelramoos #makeup @nixonglam_usa Style by @benditoclosetstyle", escribió para acompañar el video que ha recibido miles de "likes".

En las imágenes que Alicia mostró en la plataforma de Meta se le ve posando con un coqueto atuendo, pues presume un estilo juvenil y moderno con un mini vestido rosa, que destaca por su confección en tela de lentejuelas, lo que le da un brillo especial. La pieza también resalta por su pronunciado escote en "V" que sigue hasta debajo de su busto, y su falda pequeña y plisada, que combinó con zapatillas nude.

La exreina de belleza conquista la red en mini vestido. Foto: IG @machadooficial

La belleza y personalidad que la llevó a ser coronada en el famoso certamen internacional, también conquistó a Luis Miguel, una de sus relaciones más comentadas, que inició a mediados de los años 90, cuando ella recién había sido coronada como Miss Universo. La actriz ha recordado cómo fueron esos momentos, y afirma que el cantante le ayudó mucho para superar las críticas sobre su figura, aunque la relación no siguió por la diferencia de agendas e intereses.

La actriz y empresaria, que fue parte del reality "MasterChef Celebrity México" en su primera edición, y se llevó el primer lugar en "La Casa de los Famosos", ha demostrado ser una mujer con un gran talento, que no es opacado por su hermoso rostro, pero con el que sin duda ha hecho que muchos se enamoren, como ahora sabemos del actor y modelo Christian Estrada, con quien va comenzando una historia de la que hasta el momento poco se sabe.

A sus 46 años, la bella venezolana se roba todas las miradas. Foto: IG @machadooficial

