VIDEO: Christian Nodal sube al escenario a un niño y lo hace llorar

El nombre de Christian Nodal no deja de ser tendencia en redes sociales, primero al anunciar que se convertirá en papá de una niña, después por anunciar que se retirará todos los tatuajes de su rostro para que su primogénita conozca su rostro real y después al dar a conocer que ya inició un doloroso tratamiento para dejar su cutis libre de tinta; sin embargo, estas decisiones del cantante no son las únicas que han dado de qué hablar, ya que en uno de sus últimos conciertos tuvo un emotivo momento con un niño.

Durante su gira de "Foraji2 Tour" en la Arena Monterrey, el intérprete de regional mexicano vivió uno de los momentos más virales de su trayectoria, pues tomó la audaz decisión de subir al escenario a un niño que se encontraba en el público, pero lo que debía de ser un momento que el pequeño fan disfrutara hasta el máximo, terminó con un momento que despertó la ternura de los asistentes, ¡pues lo hizo llorar!

Christian Nodal hace llorar a un niño en pleno concierto

A través de redes sociales se hizo viral el momento en el que mientras que el novio y padre del bebé de Cazzu se encontraba cantando "Acá entre nos", un niño se acercó al escenario para entregarle un ramo de flores a su ídolo, quien no dudó en agradecerle al agacharse para mejorar la interacción. Luego de unos segundos, Christian Nodal nuevamente se acercó al infante para ayudarlo a subir a cantar junto a él, pero la reacción del pequeño no era la que todos esperaban.

Así se vivió el tierno momento. (Foto: TikTok @valeriallamag)

Y es que inmediatamente después de ponerse de pie junto al intérprete de "De los besos que te di", sus ojitos se llenaron de lágrimas y en su rostro se dibujó una cara de sorpresa e incredibilidad por lo que estaba ocurriendo; aunque no fue directamente el cantante quien lo hizo llorar, sí se arrodilló junto a él para tratar de tranquilizarlo mientras seguía impactando a todos con su voz.

Por otro lado, el pequeño volteó hacia el público, donde se encontraban las personas con las que estaba acompañado, para sonreírles mientras les daba una señal con la mano de que todo se encontraba bien, un momento que despertó la risa de Christian Nodal. Por su parte, él también procedió a hacer el gesto de "ok" con el pulgar y finalmente cargó al niño para ayudarlo a bajar del escenario.

Luego del momento que despertó las risas de los asistentes y de volverse viral en redes sociales, los fans del intérprete de "Ya no somos ni seremos" no dudaron en dejar todo tipo de comentarios e incluso afirmaron que la presencia del pequeño fue lo mejor de todo el concierto. "¿Llanto de emoción o terror?", "Nodal no se aguantó la risa", "hasta yo lloro de emoción", "no me voy a cansar de verlo", "me pasaría", "el niño me representa", "se emocionó mucho" y "claramente yo sería el niño" se lee en TikTok.

SIGUE LEYENDO

Nodal confiesa quién fue la mujer que más daño le ha hecho: "Me iba a casar"

Christian Nodal: ¿cuánto cuesta comprar unos lujosos tenis como los del cantante?

Esmeralda Ugalde enseña a usar el minishort blanco que será moda este verano

La hermana de Dua Lipa luce vestido de transparencias para festejar su cumpleaños