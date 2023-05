Peso Pluma le contesta a Gustavo Adolfo Infante: "No me gusta el chisme"

Peso Pluma no se quedó callado después de que Gustavo Adolfo Infante despotricara contra él, pues recientemente el ídolo de los corridos bélicos le habría contestado al periodista de espectáculos. Fue por medio de su cuenta de Instagram que el intérprete de "Ella Baila Sola" negó que la prensa conozca sobre su vida privada y aseguró que actualmente se está enfocando en su música, pues destacó que no le gusta el "chisme" y por eso se ha mantenido distante de los medios.

La tarde de este viernes 12 de mayo, el cantante de "AMG" tomó su cuenta de la plataforma de Meta para informarle a sus más de 7.7 millones de seguidores que está al pendiente de lo que la prensa ha dicho de él. Sin mencionar un caso en específico, el artista escribió en sus historias que por el momento está concentrado en el lanzamiento de su próximo álbum y que la música es su principal prioridad.

"Yo me dedico a hacer música y lo seguiré haciendo. No se vayan con la finta. La prensa no sabe nada de mi vida mucho menos de lo que me rodea. No crean todo lo que ven en internet", destacó el artista también conocido como "Doble P", quien desde hace algunas semanas se ha convertido en el tema de conversación, pues rompió un récord como el artista más escuchado a nivel global en plataformas de streaming como por ejemplo Spotify.

Así le habría contestado Peso Pluma a Gustavo Adolfo Infante

Aunque apuntó que no se refería a un tema en específico, muchos de sus fanáticos especularon que fue una indirecta para el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que el cantante, de 23 años, tenía una actitud insoportable y que no estaba aceptado entrevistas de medios nacionales. Al respecto, Peso Pluma destacó que si no ha hablado con los medios de comunicación es porque no le gusta estar en polémicas.

"No me refiero a un tema en específico. Solo he estado enfocado en la elaboración de mi disco y no he dado declaraciones ni entrevistas porque no me gusta el chisme", contestó en el escrito Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real, quien también terminó con una muestra de cariño para sus fanáticos, quienes lo han apoyado durante estas semanas para ocupar el puesto número uno en los chats internacionales y actualmente estar gozando de fama mundial.

Hace un par de días, Gustavo Adolfo Infante aseguró que Peso Pluma tenía una actitud prepotente, esto después de que apareciera en el programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos. Además, declaró que a partir de su estancia en el mencionado show ya no aceptaba entrevistas de medios nacionales, por lo que le recordó que sólo tiene un éxito, el cual tampoco es de él, ya que es una colaboración con Eslabón Armado, grupo que presuntamente tomaría acciones legales en su contra.

“Me estaba contando gente que lo conoce que está insoportable Peso Pluma, que no quiere dar entrevistas, él nada más es ‘nivel Jimmy Fallon’ y demás (...). Entonces, ojalá tu éxito, Peso Pluma, continúe. Recomendación, si la quieres tomar y si no me da exactamente lo mismo, ubícate porque tienes un éxito", dijo el periodista de espectáculos en el programa "De primera mano", en donde fue secundado por sus compañeros.

