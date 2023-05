FOTOS | Michelle Salas presume vestidos con su mamá Stephanie Salas y su hermana

Una de las dinastías más famosas del medio del espectáculo en México está de plácemes a lo grande. Por un lado, la señora Silvia Pinal fue agasajada por sus hijas Sylvia y Alejandra, con una comida en su residencia. Por el otro lado, la misma dinastía encuentra en Stephanie Salas, nieta de doña Silvia, a una mujer plena y enamorada de Humberto Zurita.

Para rematar y no menos importante a fechas recientes, es el compromiso matrimonial que concretó Michelle Salas con su pareja, algo que llenó de felicidad a sus allegados. Es por esto que la misma Michelle se mostró muy dichosa de realizar una sesión de fotos a lado de las dos mujeres que más ama, su madre Stephanie y su hermana Camila Valero.

Michelle presume outfits con su mamá y hermana

Feliz como le caracteriza e impecable en su vestir, fue como Michelle Salas se dejó ver en sus redes sociales a lado de esas dos mujeres que le cautivan, su madre y su hermana. Contenta siempre de tenerlas a lado, Michelle celebró a Stephanie y le rindió palabras de amor.

"Madre no hay más que una. Y que MADRE nos tocó", inició Michelle.

Luego, para abundar en su amor por ella, agradeció tenerle y elegirle siempre.

"Agradezco todos los días a la vida por ponerme en TU camino y regalarme el amor más puro e incondicional que existe en el universo. Un millón de veces, te escogeríamos siempre a ti. Te amamos de aquí al infinito @stephaniesalasoficial !!!", precisó sobre su madre.

Humberto Zurita se rinde ante ellas

Para rematar su emotivo mensaje, Michelle añadió una felicitación a otras madres afortunadas de celebrar este día.

"Felicidades a todas las mamacitas hermosas en su día ?? Las celebramos hoy y todos los días de nuestras vidas!", dijo.

Ante semejante muestra de afecto y complicidad, fue imposible para Humberto Zurita, pareja de Stephanie Salas, el negarse a participar de ello. Por lo tanto, les pasó a dejar cariño en ese posteo.

"Trío de guapas", fueron las palabras breves pero llenas de amor que Humberto lanzó hacia su pareja y las hijas de ella, con quienes ya ha convivido.

En respuesta final, Stephanie Salas respondió con un: "¡Las amo hermosas!".

