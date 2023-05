El repudiable apodo que el rey emérito Juan Carlos usaba para referirse a la reina Letizia

El rey emérito Juan Carlos I nunca vio a la esposa de su hijo con buenos ojos, incluso llegó a decir que era lo “peor que había entrado en la casa en años” y que su matrimonio con el rey Felipe VI podría hacer el ridículo ante otros países y no era para menos pues era un mujer sin “sangre azul” y además estaba divorciada.

Es por eso que a la reina Letizia le han puesto varios apodos en la casa real de España y como debe ser, la prensa de ese país los ha revelado. Para el padre de Felipe, “su nuera siempre ha sido 'la Princesa de Tolosa'. Ese era el mote que muchos miembros de La Zarzuela le pusieron a Letizia cuando su suegro todavía ostentaba la corona titular", afirmaron desde su entorno.

El rey Felipe y doña Letizia. Fuente: Instagram @queenletizia

Los malos tratos y apodos que recibía la reina Letizia de España

Al decirle Tolosa el rey emérito Juan Carlos I, es que le estaba diciendo la abreviatura de “todo lo sabe”. “Ya sabemos que eres la más inteligente de la familia, pero, por favor, deja hablar a los demás”, fue lo que le dijo el padre del rey Felipe VI a su nuera incluso delante de sus amigos, conocidos e incluso de los empleados del Palacio de La Zarzuela.

La prensa rosa de España, habla que a la reina Letizia también la ha llamado “La Chacha”. “Letizia fue humillada por su suegro durante años". Con otros motes como “La Criada” o “La Plebeya”, publicó la revista alemana Bunte. Con estos datos en la mano pues se entiende porque estos dos grandes miembros de la nobleza europea no se quieren nada.

El rey Felipe y doña Letizia. Fuente: Instagram @queenletizia

De todas formas, el rey emérito Juan Carlos I no es el único que le puso un apodo. Letizia como cualquier persona, no le caía bien a todo el mundo y en su empleo en la Televisión Española también algunas personas no duraron en mofarse de ella y la apodaron “Letizia la Ficticia”, dando a entender que lo que decía era todo mentira.

